Из-за этой привычки американцы считают русских богачами: в США о таком только мечтают

А в России так делают каждый день.

Американцев очень многое удивляет в русской культуре. Причем речь не только об архитектуре, но и о различных бытовых привычках. Например, туристам из США никогда не понять, почему россияне постоянно ходят дома в тапочках, и откуда у них такая любовь к соленьям, холодцу и борщу.

Но одна особенность жизни в России не на шутку впечатляет туристов. Так, один американец обратил внимание на привычку, которая заставила его удивиться тому, насколько россияне богаты. И связана эта особенность с приемом пищи.

Что так сильно впечатлило американца

Все началось с того, что тревел-блогер Марина Ершова во время одного из своих путешествий повстречала американца. Она рассказала ему о блюдах, которые в России едят на постоянной основе. Среди них оказались борщ с говядиной и другие супы, картошка с курицей, мясной плов, макароны по-флостки, тушеная картошка с курицей, котлеты и запеченное мясо. Уже само по себе разнообразие весьма впечатлило зарубежного гостя.

А когда он узнал, что шашлыки со свежими овощами — это вообще летняя традиция в каждой семье, то его глаза округлились еще больше. Американец был шокирован тем, как много мясных блюд едят в России.

Но еще больше он удивился, когда услышал, что если мяса в доме нет, то хозяйки готовят блюда из рыбы. Рыбные супы и котлеты, бутерброды с красной рыбой и сливочном маслом, крабовый салат, шпроты, роллы и суши — всего этого в Америке не едят.

Выслушав рассказ о типичном меню, американец призадумался и сказал:

«Россияне, оказывается, богаче американцев. Это мне никогда не приходило в голову».

Действительно, в России принято есть сытные и питательные блюда. Пожалуй, исключение составляет только летний период. И то, если не едят мясо, используют колбасу в салатах или окрошке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что же едят американцы

Оказывается, в Америке люди не могут позволить себе каждый день готовить полноценные блюда с мясом или рыбой. Как правило, они просто покупают полуфабрикаты, например, лазанью или пельмени. Еще они часто едят фастфуд, а готовят только по праздникам. Еще для торжеств часто заказывают блюда китайской или индийской кухни.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Готовить здесь на постоянной основе просто не принято — американцам жаль тратить на это время, так что они предпочитают обойтись блюдами попроще.

Так что если в России домашняя пища — обыденность, то для американцев любое, даже самое простое собственноручно приготовленное блюдо — уже праздник, рассказала путешественница в своем Дзен-канале.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru