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Избушка на курьих ножках: не дом Бабы-Яги, а кое-что пострашнее

Опубликовано: 23 июня 2025 23:57
Избушка на курьих ножках
Избушка на курьих ножках: не дом Бабы-Яги, а кое-что пострашнее
Global Look Press/ Alexander Legky

Понятие связано с представлением древних славян о мире мертвых.

Избушка на курьих ножках — один из самых загадочных и узнаваемых образов в русских народных сказках. Мы все представляем себе маленький домик, который умеет передвигаться с помощью огромных ног.

Но откуда взялся этот странный образ и что он на самом деле означает?

Что такое «курьи ножки» на самом деле?

Первое, что стоит понять — «курьи ножки» вовсе не имеют отношения к курицам. Это распространенное заблуждение. На самом деле слово «курьи» происходит от слова «курные», то есть «окуренные дымом».

В древности деревянные дома, особенно те, что ставились в лесу, чтобы сохранить их от гниения, ставили на пеньки. Их обкуривали дымом, чтобы защитить от вредителей и гниения. Вот эти опоры и называли «курными ножками».

Избушка на курьих ножках — это «домик мертвых»

Теперь самое интересное. Этот сказочный домик — не просто жилище Бабы-Яги, а символический образ древнего погребального сооружения.

У древних славян и финно-угорских народов существовал обычай помещать прах умерших в небольшие деревянные сооружения — «домики мертвых» — которые ставились на таких «курных» опорах, чтобы защитить от животных и влаги.

Эти домики были тесными, там не было окон и дверей, а вход был скорее условным — как проход в иной мир.

В сказках избушка Бабы-Яги тоже описывается как очень тесное помещение, где она лежит неподвижно, словно мертвец, и может поворачиваться то передом, то задом к лесу, сообщает Пикабу.

Почему избушка «ходит» и поворачивается?

В сказках избушка умеет поворачиваться и даже ходить. Это отражение древних представлений о том, что дом мертвого — это своего рода портал между мирами.

Чтобы попасть в подземное царство, герой должен найти этот дом и пройти через него. Повороты избушки символизируют смену миров: одна сторона — мир живых, другая — мир мертвых.

Кто такая Баба-Яга и как она связана с избушкой?

Баба-Яга — не просто злая ведьма, а страж этого перехода. Она как бы живой мертвец, который лежит в избушке и охраняет вход в иной мир.

В сказках она часто помогает герою, но только если тот пройдет испытания — это символическое путешествие души в загробный мир и возвращение с новыми знаниями и силой.

Интересно, что в некоторых источниках говорится, что избушка и сама Баба-Яга — это отголоски древних языческих погребальных культов, где домики на курных ножках были частью ритуала похорон.

Аналоги и исторические факты

Такие «домики мертвых» до сих пор можно встретить на Русском Севере и в Карелии, правда, теперь они стоят на кладбищах и украшены крестами.

Так что в следующий раз, когда услышите про избушку на курьих ножках, помните: это не просто сказка, а древняя история, спрятанная в народном фольклоре.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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