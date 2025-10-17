Извините, вы забыли «Ё» в слове: слова, где буква важна

Забота о букве «Ё» — это не только вопрос правильного произношения и правописания, но и способ сохранить лица и смыслы слов, зачастую незаметных и забытых.

Русские слова с буквой «Ё», на которые порой забывают обратить внимание — интересная и важная тема для изучения и правильного произношения.

Многие даже не подозревают, что в этих словах настоящая буква «Ё», а не «Е». Причем некоторые совсем редко употребляются с двоеточием над буквой.

Забытая буква «Ё» в русском языке

Буква «Ё» часто выпадает из употребления — родители и учителя борются с этим уже много лет. Несмотря на это, многие слова с «Ё» в русском языке остаются «невидимками» в сознании говорящих и пишущих.

Например, не надо забывать слова «щёлка», «забытьё» и «остриё». В этих словах без буквы «Ё» теряется смысл и звучание слова.

Самые скрытые «Ё» в словах

В словах типа «кремнёвый» и «жёлоб» «Ё» прячется среди других букв и часто заменяется ошибочно на «Е». А слова «короткошёрстный» и «скабрёзность» вообще часто читают без неё.

Например, слово «скабрёзность» — происходит от французского «scabreux», что значит «шершавый, грубый», и правильно произносится со звуком «Ё».

Обратите внимание и на слово «подоплёка». Многие путают его с несуществующим «подоплека», а на самом деле это слово происходит от старинного термина «плека» (плечо).

Русские слова с буквой «Ё», которые часто забывают

Слово Особенности Пример из культуры или речи Щёлка «маленькая щель» – буква «Ё» сохраняется, не заменить «Е» «Глаза как щёлочки» Забытьё Устойчивое сочетание, значение «забвение, потеря памяти» «Забытьё напало» Острие Сложное склонение, буква «Ё» исчезает в некоторых падежах «На острие меча» Кремнёвый Прилагательное от «кремень», «ё» обязательно «Кремнёвый камень для огня» Жёлоб Много споров об этимологии, но «ё» сохраняется в ед. числе «Лёд упал в жёлоб» Короткошёрстный Есть варианты с заменой на «ё» или «е» «Короткошёрстный терьер» Скабрёзность Поз borrowed из французского с буквой «ё» «Слово, подобное скабрёзности, редко забывается» Подоплёка От слова «плека» — устаревшего «плечо» «Подоплёка конфликта» Наём / Заём «Ё» сохраняется во всех формах, не заменять на «е» «Давать наём работникам», «брать заём» Тетёшкать Разговорное, забытое слово «Нянчить ребёнка – тетёшкать»

Почему это важно?

Использование буквы «Ё» помогает сохранять точность и смысл слов, а зачастую — и культурное наследие языка.

Например, слово «афёра», зафиксированное в некоторых словарях с разговорной пометой, многим все еще кажется ошибкой. Однако, его употребление становится все более частым и признаваемым.