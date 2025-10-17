Извините, вы забыли «Ё» в слове: слова, где буква важна

Русские слова с буквой «Ё», на которые порой забывают обратить внимание — интересная и важная тема для изучения и правильного произношения.
Многие даже не подозревают, что в этих словах настоящая буква «Ё», а не «Е». Причем некоторые совсем редко употребляются с двоеточием над буквой.
Забытая буква «Ё» в русском языке
Буква «Ё» часто выпадает из употребления — родители и учителя борются с этим уже много лет. Несмотря на это, многие слова с «Ё» в русском языке остаются «невидимками» в сознании говорящих и пишущих.
Например, не надо забывать слова «щёлка», «забытьё» и «остриё». В этих словах без буквы «Ё» теряется смысл и звучание слова.
Самые скрытые «Ё» в словах
В словах типа «кремнёвый» и «жёлоб» «Ё» прячется среди других букв и часто заменяется ошибочно на «Е». А слова «короткошёрстный» и «скабрёзность» вообще часто читают без неё.
Например, слово «скабрёзность» — происходит от французского «scabreux», что значит «шершавый, грубый», и правильно произносится со звуком «Ё».
Обратите внимание и на слово «подоплёка». Многие путают его с несуществующим «подоплека», а на самом деле это слово происходит от старинного термина «плека» (плечо).
Русские слова с буквой «Ё», которые часто забывают
|Слово
|Особенности
|Пример из культуры или речи
|Щёлка
|«маленькая щель» – буква «Ё» сохраняется, не заменить «Е»
|«Глаза как щёлочки»
|Забытьё
|Устойчивое сочетание, значение «забвение, потеря памяти»
|«Забытьё напало»
|Острие
|Сложное склонение, буква «Ё» исчезает в некоторых падежах
|«На острие меча»
|Кремнёвый
|Прилагательное от «кремень», «ё» обязательно
|«Кремнёвый камень для огня»
|Жёлоб
|Много споров об этимологии, но «ё» сохраняется в ед. числе
|«Лёд упал в жёлоб»
|Короткошёрстный
|Есть варианты с заменой на «ё» или «е»
|«Короткошёрстный терьер»
|Скабрёзность
|Поз borrowed из французского с буквой «ё»
|«Слово, подобное скабрёзности, редко забывается»
|Подоплёка
|От слова «плека» — устаревшего «плечо»
|«Подоплёка конфликта»
|Наём / Заём
|«Ё» сохраняется во всех формах, не заменять на «е»
|«Давать наём работникам», «брать заём»
|Тетёшкать
|Разговорное, забытое слово
|«Нянчить ребёнка – тетёшкать»
Почему это важно?
Использование буквы «Ё» помогает сохранять точность и смысл слов, а зачастую — и культурное наследие языка.
Например, слово «афёра», зафиксированное в некоторых словарях с разговорной пометой, многим все еще кажется ошибкой. Однако, его употребление становится все более частым и признаваемым.