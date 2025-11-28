Городовой / Город / К 2026‑му на картах россиян прибавится пятая часть «лишних» рублей: откуда они возьмутся?
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество Спорт

К 2026‑му на картах россиян прибавится пятая часть «лишних» рублей: откуда они возьмутся?

Опубликовано: 28 ноября 2025 07:05
Global Look Press / Elena Mayorova

Эксперт выразил мнение, что в дальнейшем объем средств может уменьшиться благодаря более широкому использованию накопительных счетов и депозитов.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Юрия Шедько, к сентябрю–октябрю 2026 года россияне могут располагать на банковских картах на 20% больше свободных средств, чем в тот же период нынешнего года.

Эксперт в интервью с «Газете.Ru» отмечает, что за последнее время люди стали внимательнее распоряжаться финансами: всё чаще оформляют вклады и выбирают инвестиционные продукты, что способствует более эффективному управлению личными сбережениями.

Шедько полагает, что средняя сумма свободных денег на картах будет увеличиваться параллельно с ростом доходов населения.

Однако, по его словам, в дальнейшем возможно снижение этой суммы, если люди предпочтут активнее использовать накопительные счета и депозиты. Эксперт считает, что размер свободных средств на карте зачастую равен объёму расходов на ближайшие две недели или месяц.

Он обращает внимание на то, что сейчас депозиты и другие способы сбережений остаются привлекательными для большинства граждан.

Если ускоренное развитие экономики обеспечит дополнительный рост реальных доходов, люди смогут хранить на картах ещё больше средств.

Профессор добавил, что большой объём денег на банковских картах возможен и при высоком уровне доверия к финансовой системе и безопасности хранения средств.

Ранее стало известно, что Банк России внёс уточнения в правила контроля переводов через Систему быстрых платежей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
