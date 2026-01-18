К середине недели Петербург в ледяных тисках: синоптики обещают суровый мороз

Уже к середине следующей недели в Северной столице ожидаются крепкие морозы. По прогнозу специалиста Александра Колесова, вскоре в регион придет Сибирский антициклон, что повлечет за собой значительное похолодание.

Синоптик уточнил: «Понижение температуры воздуха даже в Санкт-Петербурге ожидается от минус 5 до минус 10–15 градусов, уже в ночь на 23 января температура начнет приближаться к минус 20 и в дальнейшем будет сохраняться в этих пределах». В течение суток разница между дневными и ночными показателями будет заметна, хотя и незначительно. Морозная погода, по словам Колесова, станет устойчивой и продержится в городе несколько дней.

