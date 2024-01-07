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К таким котлетам и гарнир не нужен: добавьте в фарш один продукт

К таким котлетам и гарнир не нужен: добавьте в фарш один продукт
Простой рецепт сытных котлет

Блюдом наестся вся семья.

Сделать сытный ужин можно без лишних затрат. И эти котлеты — яркое тому подтверждение. Они готовятся из индейки и картофеля, так что гарнир к ним даже не понадобится.

Возьмите:

  • фарш из индейки — 500 г,
  • картофель — 1 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • белый хлеб — 100 г,
  • муку — 50–70 г,
  • молоко — 50 мл,
  • соль и перец — по вкусу.

Картошку измельчите с помощью терки, а лук порубите. Хлеб залейте молоком и дайте ему настояться в течение семи минут.

Затем смешайте фарш со всеми остальными компонентами. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Обжаривайте изделия примерно по пять минут с каждой стороны, советует портал «Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
7 января 2024 08:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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