К таким котлетам и гарнир не нужен: добавьте в фарш один продукт

Сделать сытный ужин можно без лишних затрат. И эти котлеты — яркое тому подтверждение. Они готовятся из индейки и картофеля, так что гарнир к ним даже не понадобится.
Возьмите:
- фарш из индейки — 500 г,
- картофель — 1 шт.,
- лук — 1 шт.,
- белый хлеб — 100 г,
- муку — 50–70 г,
- молоко — 50 мл,
- соль и перец — по вкусу.
Картошку измельчите с помощью терки, а лук порубите. Хлеб залейте молоком и дайте ему настояться в течение семи минут.
Затем смешайте фарш со всеми остальными компонентами. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Обжаривайте изделия примерно по пять минут с каждой стороны, советует портал «Лайфхакер».
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