Дачники в осаде: когда кабачки становятся символом одиночества и всеобщего изобилия

Почему сентябрь — время не только урожая, но и всеобщего юмора.

Конец лета и начало осени в России — это не только сбор урожая, но и настоящий сезон кабачковых шуток.

Как пишут "Аргументы и факты", избыток этого овоща порождает множество анекдотов и афоризмов, отражающих как радость от урожая, так и его «обратную сторону».

Кабачок — символ осени

“Никогда ни у кого не просите кабачки. Сами придут и все дадут!”— первое правило дачника, столкнувшегося с изобилием.

Осенью степень одиночества в России часто измеряется именно количеством подаренных кабачков.

“Ты одинок только в двух случаях: если никто не дает тебе в августе кабачков. Или если никто не берет у тебя в августе кабачки”, — гласит один из афоризмов.

Шутки о жизни и кабачках

Порой шутки касаются самых неожиданных аспектов жизни.

Например, в Пушкинском музее при взгляде на картину Мане «Кабачок» возникал вопрос:

“А где там, собственно, кабачки?”.

На собеседовании в солидной компании могут попросить:

“Уговорите меня взять кабачок”.

А если человек хочет съесть бутерброд с икрой, не забыв про кабачки, то это значит только одно:

“Надо в следующем году посадить еще больше кабачков!”.

Особый статус овоща

Кабачок занимает особое место в сознании дачников.

“Дача без кабачков — что Париж без Эйфелевой башни: теоретически возможно, практически невероятно”.

А иностранцы, попробовав российские конфеты «Птичье Молоко», удивляются: “У вас, что, птиц доят?”. На что им отвечают: “В России доят всех. Тут даже кабачки икру откладывают…”.