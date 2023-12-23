Вот как быстро высушить пуховик после стирки: хитрость от мудрых хозяек

Через пару часов можно будет надевать вещь

Наполнитель не собьется в комки.

Правильно постирать пуховик — 50% успеха. Куда сложнее такую теплую одежду высушить. Во-первых, наполнитель может сбиться в комки. А во-вторых, пропитаться неприятным запахом.

Впрочем, опытные хозяйки давно нашли решение этой проблемы. Зимняя куртка у них всегда выглядит идеально.

Оказывается, не нужно пускать сушку на самотек. Чтобы пух не деформировался, важно ускорить процесс. Сделать это можно несколькими способами.

Первый — использовать фен. Направить струю теплого воздуха на пуховик и каждые пять минут наряд встряхивать.

Второй — воспользоваться пылесосом. Порядок действий при этом должен быть аналогичным.

И третий способ — сушить пуховик с помощью вентилятора. Устройство важно поместить на расстоянии не дальше двадцати сантиметров от куртки. Расправлять пух следует каждые двадцать минут, советует портал «Белновости».

Источник фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/globallookpress.com