Как есть соленья, и не подцепить ботулизм: простые правила от докторов

Домашние закрутки и соления — вкусная традиция, но они могут таить в себе риск ботулизма. Чтобы обезопасить себя и близких, важно соблюдать несколько простых, но строгих правил.
Во-первых, никогда не покупайте готовые консервы у непроверенных продавцов на рынках. Дома не стоит герметично закрывать банки с грибами, мясом, рыбой, свёклой, морковью и зеленью — эти продукты сложно идеально очистить от частиц почвы, в которых могут содержаться споры ботулизма.
Чётко следуйте проверенным рецептам: не уменьшайте количество соли, уксуса и время стерилизации. Не консервируйте повреждённые или подпорченные плоды.
Храните заготовки только в прохладном месте (в холодильнике или погребе). Если крышка на банке вздулась — выбрасывайте её содержимое без сомнений. Перед употреблением потенциально опасные консервы (особенно грибы, рыбу, мясо) рекомендуется прокипятить 15–20 минут. При первых же симптомах недомогания после такой еды — срочно обратитесь к врачу, сохранив образец продукта для анализа.