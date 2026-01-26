Городовой / Город / Как Еврейская автономная область обошла Сочи и Алтай: где зимний отдых теперь доступнее всего для семей
Как Еврейская автономная область обошла Сочи и Алтай: где зимний отдых теперь доступнее всего для семей

Опубликовано: 26 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Семейные зимние поездки будут наиболее бюджетными в Еврейской автономной, Орловской и Брянской областях, отмечают специалисты сервиса, оценивающего стоимость путешествий.

Главной особенностью стало то, что именно Еврейская автономная область возглавила этот перечень, сообщает «Газета.Ru».

Расходы для семьи из трёх человек, включая билеты туда и обратно, оцениваются примерно в 17 тысяч рублей, а проживание на три ночи в гостинице потребует ещё около 7 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на поездку в этот регион достигает приблизительно 24 тысяч рублей. Поездка в Орловскую область обойдётся не менее чем в 25 тысяч.

Аналитики считают, что этот регион хорошо подойдёт для тех, кто предпочитает неспешный отдых с прогулками по историческим местам и выездом за пределы города.

Путешествие в Брянскую область, по подсчётам экспертов, составит примерно 26 тысяч рублей для семьи из трёх человек.

Автор:
Юлия Аликова
