Как и когда атакуют клещи: зная эти правила, вы сможете избежать укуса - важная памятка на теплый сезон

Правила безопасности для взрослых и детей

Клещи очень скрытные насекомые. Они не умеют прыгать или летать, но часто нападают на людей весной. Укус происходит настолько незаметно, что человек часто ничего не чувствует.

Сезон охоты у этих паразитов уже скоро начнется, поэтому сейчас очень важно подготовиться заранее.

Где живут клещи

Многие думают, что клещи водятся только в глухих лесах, отмечает "Книга животных". На самом деле они давно освоили парки, скверы и даже городские газоны. Особенно много их в высокой траве и прошлогодней листве.

Вопреки распространенному мифу, клещи не падают на нас с деревьев. Они сидят внизу, цепляются за одежду и обувь, а уже потом ползут вверх в поисках открытой кожи.

Время охоты

Клещи наиболее активны весной и осенью. Тепло и влажность - это идеальные условия для нападения. Летнюю жару выше 27 градусов они не любят и прячутся в тень.

Зимой спят, но с первым теплом просыпаются. Достаточно всего +1 градуса, чтобы клещ зашевелился, а при +7 он уже полностью готов к атаке.

фото legion-media

Как они находят жертву

На передних лапках клещей есть особые органы чувств, которые работают мощнее, чем нюх собаки. Они улавливают тепло тела, запах пота и выдыхаемый углекислый газ за километры.

Когда клещ чует «лакомство», он выставляет лапки и ждет в траве. Как только чувствует вибрацию от шагов, он хватается за жертву.

Что делать

Перед походом на природу обработайте одежду специальным спреем от клещей. Обувь должна быть закрытой, брюки лучше заправить в носки. Если выехали далеко от города, возьмите с собой пустую баночку и щипцы.

Если клещ все-таки присосался, не паникуйте. Не каждый из них заразен. По возможности сразу езжайте в больницу. Если рядом помощи нет, доставайте паразита сами.

Аккуратно подцепите его у самой головы и медленно выкручивайте, как пробку. Без резких движений! Головка может оторваться и остаться в коже. Ни в коем случае не мажьте клеща маслом! От удушья он выпустит в кровь еще больше токсинов.

После самостоятельного удаления клеща посадите его в банку и отвезите в лабораторию. Только так можно точно узнать, был ли он переносчиком болезни и нужно ли вам лечение.

