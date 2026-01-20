Городовой / Город / Как «Надежда» бурит землю под Невой и раскрывает тайны петербургских глубин
Как «Надежда» бурит землю под Невой и раскрывает тайны петербургских глубин

При строительстве продолжения зелёной линии метро в Санкт-Петербурге вновь началась проходка двухпутного тоннеля в районе станции «Каменка».

Щит, получивший название «Надежда», преодолел важную отметку — 2,1. Это означает, что до конца работ по проходке осталось около 400 колец тоннеля.

Проходческий щит сейчас уже находится в пределах будущей платформы станции «Каменка», а входную стену станции он прошёл 6 декабря, сообщает Телеграм-канал «Подземник».

Теперь устройству предстоит преодолеть менее 61 метра до полной проходки за пределами станции. Темпы работ позволяют ожидать дальнейшего продвижения без существенных задержек.

Проект включает три станции: от «Беговой» до «Каменки», с остановкой на «Богатырской». До этого стало известно, что щит «Надежда» уже прошел под трассой ЗСД и приблизился к платформе «Каменка».

