Как отличить храм от церкви и собора, а часовню - от всего остального: главные признаки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как отличить храм от церкви и собора, а часовню - от всего остального: главные признаки

Опубликовано: 31 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
В чем разница между храмом, церковью, собором и часовней

По всей стране города украшает архитектура. Среди зданий есть те, что привлекают особое внимание. Это религиозные постройки: храмы, соборы, церкви и часовни. Автор канала "Искусствовед Виталина Матвеева" рассказала, чем же они отличаются друг от друга.

Обычно эти слова кажутся синонимами. Но на самом деле у них разное значение. Все дело в том, для чего нужно здание и какое место оно занимает.

Часовня

Это самое простое сооружение. Ее строят там, где людям нужно место для молитвы. В часовне можно заказать молебен или панихиду. Но у нее нет алтаря. Поэтому там не служат главную церковную службу — литургию. И у часовни нет своего священника.

Название пошло от слова «часы» (краткие богослужения).

Храм

Раньше это слово означало «большие хоромы». Сегодня так называют здание, где проходят службы и таинства. Там работает несколько священников. Если в храме много приделов (дополнительных алтарей), службы могут идти несколько раз в день.

Главное в храме - это алтарь. У такого здания всегда есть купол и крест.

фото legion-media
фото legion-media

Церковь

Слово пришло из греческого языка и переводится как «дом Господа». Но у него два смысла.

  1. Церковь - это все верующие люди, которые объединены одной верой.
  2. Так называют само здание для молитв.

Поэтому в обычной речи слова «храм» и «церковь» часто путают и используют как взаимозаменяемые.

Собор

Это слово произошло от слова «собрание». Собор - это главный храм в городе или монастыре. Обычно он самый большой. Там служат несколько священников (иногда до двенадцати). Если там находится кресло (кафедра) такого священника, собор называют кафедральным.

Главное отличие: в соборе служит высшее духовенство - епископ или архиепископ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью