Как отличить храм от церкви и собора, а часовню - от всего остального: главные признаки

По всей стране города украшает архитектура. Среди зданий есть те, что привлекают особое внимание. Это религиозные постройки: храмы, соборы, церкви и часовни. Автор канала "Искусствовед Виталина Матвеева" рассказала, чем же они отличаются друг от друга.
Обычно эти слова кажутся синонимами. Но на самом деле у них разное значение. Все дело в том, для чего нужно здание и какое место оно занимает.
Часовня
Это самое простое сооружение. Ее строят там, где людям нужно место для молитвы. В часовне можно заказать молебен или панихиду. Но у нее нет алтаря. Поэтому там не служат главную церковную службу — литургию. И у часовни нет своего священника.
Название пошло от слова «часы» (краткие богослужения).
Храм
Раньше это слово означало «большие хоромы». Сегодня так называют здание, где проходят службы и таинства. Там работает несколько священников. Если в храме много приделов (дополнительных алтарей), службы могут идти несколько раз в день.
Главное в храме - это алтарь. У такого здания всегда есть купол и крест.
Церковь
Слово пришло из греческого языка и переводится как «дом Господа». Но у него два смысла.
- Церковь - это все верующие люди, которые объединены одной верой.
- Так называют само здание для молитв.
Поэтому в обычной речи слова «храм» и «церковь» часто путают и используют как взаимозаменяемые.
Собор
Это слово произошло от слова «собрание». Собор - это главный храм в городе или монастыре. Обычно он самый большой. Там служат несколько священников (иногда до двенадцати). Если там находится кресло (кафедра) такого священника, собор называют кафедральным.
Главное отличие: в соборе служит высшее духовенство - епископ или архиепископ.
