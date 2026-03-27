Как подготовить теплицу к новому сезону: 4 шага весной - и богатый урожай обеспечен

С приходом весны самое время позаботиться о теплице. Уже в конце марта или в начале апреля, когда почва начнет прогреваться и создадутся благоприятные условия, можно приступать к подготовке к новому сезону. Точные сроки могут варьироваться в зависимости от вашего региона. Эксперты портала "Антонов сад" назвали 4 главные процедуры по уходу за теплицей после зимы.
Шаг 1: генеральная уборка и ревизия.
Как только снег сойдет и внутри установится комфортная температура, проведите тщательный осмотр. Внимательно изучите конструкцию как снаружи, так и изнутри, обращая особое внимание на места соединений и креплений. Это поможет выявить и устранить любые повреждения, которые могли возникнуть за зимний период.
Шаг 2: очистка поверхностей.
Начните с мытья всей конструкции обычной водой. Это позволит удалить основную массу пыли и грязи со стенок и каркаса. Затем переходите к более тщательной очистке внутренней части. Стеклянные и пленочные поверхности можно промыть теплой водой с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла, используя губку или тряпку. Металлические элементы каркаса лучше обработать раствором воды с 9% уксусом.
Шаг 3: дезинфекция каркаса и поликарбоната.
После основной чистки необходимо провести дезинфекцию. Стенки, потолок и почву можно обработать специальными средствами, такими как раствор хлорной извести или белизны. Это поможет уничтожить патогенные микроорганизмы и предотвратить развитие болезней растений.
Шаг 4: оздоровление и обогащение почвы
Подготовка грунта – один из важнейших этапов. Он включает в себя несколько ключевых действий.
1. Обеззараживание. Помимо дезинфекции, можно провести дополнительное обеззараживание почвы, например, проливая ее горячей водой или используя специальные препараты.
2. Внесение удобрений. Для обеспечения растений необходимыми питательными веществами внесите комплексные удобрения, учитывая потребности будущих культур.
3. Прогрев. Ускорить прогрев почвы можно, накрыв ее пленкой или другими укрывными материалами.
