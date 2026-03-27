Белоснежный песок и вода, прозрачнее горного ручья: это место живописнее Сейшельских островов и надоевших Мальдив – находится в России

Прекрасная альтернатива Сейшельским островам и Мальдивам

На Мальдивах нет скал и пологих зелёных холмов, характерных для данной местности. Природный ландшафт Мальдив представлен преимущественно пальмами и песчаными пляжами. Поэтому место, о котором пойдёт речь, больше похоже на Сейшельские острова. Несмотря на достаточно простое наименование — бухта Окуневая, она представляет собой одну из жемчужин южных регионов России, в частности, её восточной части.

Белоснежный песок и вода, прозрачнее горного ручья: это место живописнее Сейшельских островов и надоевших Мальдив – находится в России - image 1

Пляж Триозерье, расположенный в Приморском крае на побережье Японского моря, получил широкую известность среди жителей России. Его название не ассоциируется с высокими волнами, морскими брызгами и бескрайним горизонтом. Тем не менее, посетители этого места подтверждают, что за этим обыденным названием скрывается пляж с тропическим ландшафтом.

Бухта Окуневая находится в нескольких километрах к юго-западу от вышеупомянутого пляжа.

Расстояние от Находки составляет приблизительно 35 км, а от ближайшего населенного пункта с развитой инфраструктурой, поселка Первостроителей, — 8 км по труднопроходимой грунтовой дороге.

Окуневая представляет собой не населенный пункт, а природную территорию, включающую лесной массив и бухту, на побережье которой расположены туристические объекты.

Белоснежный песок и вода, прозрачнее горного ручья: это место живописнее Сейшельских островов и надоевших Мальдив – находится в России - image 2

Бухта Окуневая подразделяется на три малых залива. В Северной Окуневой расположены наиболее престижные базы отдыха — Dream Bay и Лазурный берег.

Большая Окуневая представляет собой пляж с белоснежным песком, но без палаточных лагерей. Это более уединенное и эксклюзивное место, характеризующееся отсутствием большого скопления людей. Здесь находится база отдыха «Берег Грина», предлагающая коттеджи с прямым выходом на пляж.

Пляжная зона в Большой Окуневой отличается исключительной живописностью. Важным преимуществом является мелкозернистый белый песок, превосходящий по своим характеристикам аналогичные участки даже на Мальдивах.

Вход в воду достаточно пологий. Однако, учитывая, что бухта неглубоко вдаётся в сушу, здесь периодически наблюдаются высокие волны. Эта локация идеально подходит для неспешных прогулок на каяках или SUP-бордах вдоль изрезанной береговой линии, а также для занятий дайвингом и снорклингом. Вода в этих местах, несмотря на свою прохладу, отличается исключительной прозрачностью.

