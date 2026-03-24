Яйца по 670 руб. и отсутствие интернета: как живут люди в городе на краю России – добраться сюда можно только на вездеходе

Уникальный город, где люди закалённее стали

Этот населенный пункт является самым северным и одним из наиболее труднодоступных в России. Он расположен на Чукотке, в непосредственной близости от крайней точки континента.

Доступ к нему возможен исключительно через Анадырь: сначала воздушным транспортом, а затем — продолжительным наземным маршрутом по пересеченной местности, включающему броды и переправы. Речь пойдет о городе Певек. По состоянию на 2025 год численность населения в нём составляет 3 895 человек.

Погодные условия

Яйца по 670 руб. и отсутствие интернета: как живут люди в городе на краю России – добраться сюда можно только на вездеходе - image 1

Летний период в данном регионе кратковременный и прохладный: температура редко превышает +10 градусов Цельсия и сохраняется на этом уровне около трех месяцев. Оставшуюся часть года доминирует продолжительная зима со средней температурой около –25 градусов Цельсия, однако периодически столбик термометра может опускаться до –45 градусов Цельсия.

История города

Яйца по 670 руб. и отсутствие интернета: как живут люди в городе на краю России – добраться сюда можно только на вездеходе - image 2

История Певека берет свое начало в 1933 году с основания небольшого геологического поселения на побережье Чаунской губы.

Открытие месторождений олова и золота в прилегающих районах стало катализатором стремительного развития города.

Название «Певек» происходит из чукотского языка и переводится как «толстая, вздутая гора». В 1967 году Певек получил статус города, что повлекло за собой активное градостроительство. Началось возведение многоэтажных жилых зданий, а также открытие образовательных, культурных и торговых учреждений.

В период расцвета город Певек привлекал специалистов из центральных регионов страны, предлагая им перспективные возможности для профессионального роста. Зарплаты здесь были на очень высоком уровне.

Необычная архитектура Певека связана с суровыми климатическими условиями: все здания возведены на сваях для предотвращения деформации конструкций. Фасады оборудованы усиленной теплоизоляцией, используются тройные стеклопакеты, и система отопления функционирует непрерывно.

Для того чтобы хоть как-то компенсировать продолжительную полярную ночь и создать более комфортную жизнь, дома были выкрашены в яркие цвета.

Как живут люди

Яйца по 670 руб. и отсутствие интернета: как живут люди в городе на краю России – добраться сюда можно только на вездеходе - image 3

Обеспечение питьевой водой осуществляется путем еженедельной доставки автоцистернами непосредственно к жилым домам, поскольку водопроводная вода предназначена исключительно для технических нужд. Жители города в установленное время выходят для набора питьевой воды в канистры и бутыли.

Доступ к сети Интернет в населенном пункте ограничен и осуществляется преимущественно через спутниковые каналы связи. При этом проезд в общественном транспорте для всех горожан является бесплатным.

В Певеке отсутствуют рынки и крупные торговые центры. Инфраструктура розничной торговли представлена тремя продуктовыми магазинами, семью кафе, двумя гостиницами и одной аптекой. Цены на продовольствие обусловлены сложностью логистики. Поэтому стоимость продуктов в городе является чрезвычайно высокой; например, десяток яиц стоит 670 рублей.

Жизнь города останавливается в период прихода "южака" — ежегодного арктического урагана. В этот период скорость ветра достигает 50 м/с, а температура падает до –60 °C. В это время школы закрываются, предприятия переходят на аварийный режим работы, а на улицах остаются только снегоуборочная техника и спасательные службы.

Белые медведи

Яйца по 670 руб. и отсутствие интернета: как живут люди в городе на краю России – добраться сюда можно только на вездеходе - image 4

На территории города периодически фиксируется появление белых медведей. В это время жителям рекомендуется оставаться дома до тех пор, пока специально подготовленные группы МЧС не обеспечат отвод животных.

В зимний период медведи активно ищут источники пропитания, а с наступлением весны, когда ледяной покров отступает от берега, хищники могут приближаться к жилым районам.

Певек представляет собой уникальный населённый пункт, где повседневная жизнь постоянно связана с определёнными вызовами. Этот город является примером того, как настойчивость и способность преодолевать трудности создают уникальную среду обитания для человека.

