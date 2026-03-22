Отрезан от цивилизации: как живут люди в самом изолированном поселке на Байкале – здесь нет электричества и дорог

Как живут люди в изолированном поселке на Байкале

Название поселка Онгурен, в переводе с бурятского, означает «конец пути». Действительно, Онгуренское муниципальное образование является последним крупным населенным пунктом на Малом Море. Расстояние между ним и ближайшим населенным пунктом на севере, селом Байкальское, составляет почти 220 километров безлюдных берегов, гор и лесов.

Онгуренское муниципальное образование входит в состав Ольхонского района Иркутской области. В этом удаленном от цивилизации районе проживает около 500 человек. Основным видом деятельности жителей Онгурена является сельское хозяйство. Значительную часть населения составляют буряты.

Как добраться

Проезд в Онгурен возможен исключительно на автомобилях повышенной проходимости, предпочтительно на моделях типа УАЗ. Маршрут пролегает следующим образом: после Еланцов необходимо повернуть в сторону Шара-Тогот, доехать до Курмы, после чего дорожное покрытие исчезает, и путь продолжается вглубь лесных массивов.

Советский период

В период существования СССР уровень жизни в Онгурене был значительно выше: функционировал колхоз, развивалось животноводство, осуществлялся вылов омуля, а также имелись собственный маслозавод и пекарня.

В советский период сообщение с центральными регионами страны поддерживалось посредством воздушного транспорта. В населенном пункте функционировал аэродром, обеспечивая регулярные рейсы до Иркутска. В настоящее время доступен исключительно наземный маршрут.

Настоящее время

Сейчас местным жителям приходится сталкиваться с большими рисками при каждом выезде. Если в летний период движение по каменистым и ухабистым участкам возможно на автомобилях с высоким клиренсом, то в осенне-весенний период, в условиях распутицы, даже на внедорожниках типа УАЗ возникают трудности. Зимой же маршрут усложнён снегопадами.

Ветряная электростанция

Онгурен известен тем, что в 2012 году здесь была введена в эксплуатацию первая в Иркутской области ветро-солнечная электростанция, стоимость которой составила порядка 40 млн рублей.

Данное решение было обусловлено тем, что населенный пункт изолирован от централизованного электроснабжения. Ранее электроэнергия подавалась от дизельной станции. Электроснабжение осуществлялось в течение 2-3 часов утром и вечером. По этой причине многие дома не имели холодильников, продукты хранились в подполах, а в магазины поставлялись исключительно нескоропортящиеся товары.

После запуска ветро-солнечной станции качество жизни населения Онгурена значительно улучшилось. Однако летом 2016 года в станцию ударила молния. Создается впечатление, что сама природа сопротивляется внедрению цивилизации в этом уединенном и экологически чистом месте.

В настоящее время электроснабжение вновь осуществляется посредством дизельного генератора, и свет в Онгурене доступен только в утренние и вечерние часы.

Как живут люди

Следует также отметить высокую религиозность местных жителей. Здесь широко распространен шаманизм, традиции которого соблюдаются как бурятами, так и русскими. Они глубоко почитают своих предков и родную землю, проводят родовые обряды, а также проявляют уважение к природе и духам.

Ранее мы рассказали, как живут люди в самой северной пустыне мира.