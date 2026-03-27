Смотрим на крышу: народная примета погоды на 28 марта подскажет, каким будет лето – жарким или холодным

Опубликовано: 27 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы и запреты в Александров день 

28 марта отмечено в народном календаре как Александров день, известный как "Лесное ухоженье". В эту дату на Руси было принято с теплом и уважением говорить о лесе, благодарить его за ягоды, грибы, травы и дрова. Ведь он был для наших предков настоящим кормильцем. Александров день очень богат на народные приметы, по которым на Руси определяли, какой будет погода и летом, и в ближайшее время.

Народные приметы погоды на 28 марта

  • Если на рассвете на землю спустился туман, то весна будет теплой и дождливой.
  • День выдался морозным и снежным – холода продлятся вплоть до середины апреля.
  • Вороны активно гнездятся – весна будет очень теплой.
  • Если 28 марта солнечно и появилась радуга, то весна окончательно вступила в свои права.
  • Гремит гром – летом будет много гроз.
  • Если прилетели жаворонки, то ждите теплых деньков.
  • Яркий закат предвещал дождливые дни.
  • Если с крыши активно капает капель, то лето будет жарким.

Что можно делать в Александров день

На Руси этот день считали переходным: от зимы к весне. 28 марта было принято наводить дома порядок, работать в саду и сеять зелень. Стол должен был быть убран и чист, ведь это символ изобилия.

Кроме того, наши предки вывешивали сушиться белье во двор, чтобы ветер выдул все неудачи. Также в этот день обязательно пекли "колобки", которые были символом солнца и тепла.

Что нельзя делать 28 марта

Наши предки были убеждены, что в Александров день нельзя ссориться. Иначе разногласия будут долгими и могут привести к неприятностям.

Нельзя было и занимать деньги. Это сулило финансовые сложности.

Не стоит выносить мусор после заката. Иначе можно прогнать удачу и достаток.

Запрещено было отказывать в помощи. Добрые дела в Александров день притягивали в дом счастье и благополучие.

После уборки нельзя было выливать воду за порог. Ей поливали цветы или использовали воду на садовом участке.

Ранее мы сообщали, какие народные приметы погоды на 26 марта укажут на дождливое лето.

Автор:
Ольга Зайцева
