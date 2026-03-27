Смотрим на крышу: народная примета погоды на 28 марта подскажет, каким будет лето – жарким или холодным

Народные приметы и запреты в Александров день

28 марта отмечено в народном календаре как Александров день, известный как "Лесное ухоженье". В эту дату на Руси было принято с теплом и уважением говорить о лесе, благодарить его за ягоды, грибы, травы и дрова. Ведь он был для наших предков настоящим кормильцем. Александров день очень богат на народные приметы, по которым на Руси определяли, какой будет погода и летом, и в ближайшее время.

Народные приметы погоды на 28 марта

Если на рассвете на землю спустился туман, то весна будет теплой и дождливой.

День выдался морозным и снежным – холода продлятся вплоть до середины апреля.

Вороны активно гнездятся – весна будет очень теплой.

Если 28 марта солнечно и появилась радуга, то весна окончательно вступила в свои права.

Гремит гром – летом будет много гроз.

Если прилетели жаворонки, то ждите теплых деньков.

Яркий закат предвещал дождливые дни.

Если с крыши активно капает капель, то лето будет жарким.

Что можно делать в Александров день

На Руси этот день считали переходным: от зимы к весне. 28 марта было принято наводить дома порядок, работать в саду и сеять зелень. Стол должен был быть убран и чист, ведь это символ изобилия.

Кроме того, наши предки вывешивали сушиться белье во двор, чтобы ветер выдул все неудачи. Также в этот день обязательно пекли "колобки", которые были символом солнца и тепла.

Что нельзя делать 28 марта

Наши предки были убеждены, что в Александров день нельзя ссориться. Иначе разногласия будут долгими и могут привести к неприятностям.

Нельзя было и занимать деньги. Это сулило финансовые сложности.

Не стоит выносить мусор после заката. Иначе можно прогнать удачу и достаток.

Запрещено было отказывать в помощи. Добрые дела в Александров день притягивали в дом счастье и благополучие.

После уборки нельзя было выливать воду за порог. Ей поливали цветы или использовали воду на садовом участке.

