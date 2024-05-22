Как появилась традиция есть каравай, и почему он всегда круглый

Одним из символов русской культуры является каравай. Он фигурирует во многих детских стишках и считалках, его подают на свадьбу молодоженам, а также с ним встречают гостей, особенно иностранных. При этом мало кто из россиян знает, откуда вообще взялось это блюдо, и как зародилась такая традиция.

Зачем подают каравай и почему он круглый

С давних времен круглая форма символизировала благополучие и достаток. Так было и у египтян, и на Руси. Поскольку славяне поклонялись различным богам солнца — Яриле, Даждьбогу, Хорсу и Сварогу, то каравай являлся символом этой звезды. Именно поэтому его и выпекали круглым.

А из-за того что в блюдо был заложен такой важный смысл, его не ели каждый день, а подавали только по праздникам. Так что с караваем связано немало любопытных традиций. Например, если гость отведает каравай с солью — значит у него завяжется дружба с хозяином дома. Также это блюдо пекли на новоселье.

Еще у славян был свадебный обряд рукобития: отцы молодоженов должны были взяться за руки, после чего сват три раза должен был пронести праздничный хлеб под их руками. Затем хлеб делили поровну и отдавали каждому из родителей по части. Таким образом между родителями жениха и невесты заключался договор о скорой свадьбе.

Традиция поедания каравая перекочевала и в наши дни, правда в более упрощенном варианте. Сейчас жених и невеста откусывают по кусочку — у кого получилось откусить больше, тот и будет хозяином в доме.

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Почему каравай так называется

Оказывается это слово произошло путем сложения древнерусских «корова» и «ай». Коровой в те времена именовали не только животное. Это диалект, который употребляли, когда имели в виду невесту. А вот суффикс «ай» символизировал быка, то есть мужское начало. Именно поэтому в первоначальном варианте слово выглядело как «коровай», а уже со временем оно претерпело изменения.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как готовили каравай на Руси

Приготовление тоже несло в себе немало символов. Для того чтобы испечь каравай, использовали старое оборудование. Например, муку мололи в жерновах, предназначенных для обрядов. А воду непременно брали из семи колодцев. То же касалось и муки — недостаточно было взять ее из одного мешка, непременно требовалось семь.

Для приготовления выпечки приглашались «каравайницы» — это замужние женщины с детьми. Считалось, что в процессе готовки они передадут свое благополучие будущей невесте. А вот ставил каравай в печь всегда мужчина. Оказывается, печь являлась символом женского начала, а лопата, на которую клали каравай — мужского. Сам же хлеб символизировал будущего малыша молодоженов, пишет портал Lenta.ru.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru