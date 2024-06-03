Как правильно складывать вещи в чемодан, чтобы точно все влезло

Для многих туристов сбор чемодана в отпуск становится настоящим испытанием. Важно не только ничего не забыть, но и сложить все вещи так, чтобы они поместились. Но на самом деле сделать это гораздо проще, чем кажется. Просто нужно придерживаться некоторых хитростей, о которых знают далеко не все.

Что стоит учесть при сборе чемодана

Прежде всего составьте список необходимых вещей. Так вы точно не оставите дома что-то важное, а заодно сможете проанализировать, все ли из списка вам действительно понадобится.

Еще стоит заранее продумать комплекты одежды. Это позволит вам не тащить кучу вещей, а взять только то, что действительно будет нужно. При планировании обязательно учитывайте прогноз погоды.

Также постарайтесь не брать с собой то, что можно купить на месте, например, мыло или зубную щетку. Все эти предметы хоть и небольшие, но в совокупности могут занять немало места и добавить лишний вес вашему чемодану.

А когда список будет готов, и вы приступите к упаковке, не забывайте, что внизу должно лежать то, что понадобится нескоро. Например, ботинки лучше класть вниз, а вот одежду для сна или средства гигиены — сверху.

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Как складывать вещи, чтобы все влезло в чемодан

Большинство людей привыкли класть вещи стопкой друг на друга. Но в таком случае получается упаковать не так уж много. Чтобы в чемодан точно все поместилось, важно соблюдать главный принцип — вещи нужно сворачивать в рулоны. Это гораздо компактнее, а еще позволяет избежать заломов.

Например, брюки можно сперва, как обычно, сложить пополам, а затем свернуть их рулетиком. Тот же принцип действует со всеми футболками и джемперами.

Если речь идет о рубашках и пиджаках, с ними такой трюк тоже сработает. Просто сперва положите изделие на спинку, затем в центре соедините рукава, сложите изделие вдоль пополам и сверните.

Верхнюю одежду тоже можно так сложить. А чтобы она не начала разворачиваться в процессе, на помощь придут канцелярские резинки. Если места совсем мало, можно дополнительно воспользоваться вакуумными пакетами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как упаковать обувь в чемодан

Если вы везете сланцы, то с ними ничего не случится независимо от того, сверху или снизу они лежат. А вот кожаные ботинки могут помяться. В таком случае пригодится один лайфхак: положите внутрь каждой пары носки или любые другие мелкие предметы, которые вы везете с собой. Это поможет обуви сохранить форму, а заодно сэкономит место в вашем чемодане, пишет портал «‎Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru