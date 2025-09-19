Здесь живут лебеди, а горы краснеют: путеводитель по Алтаю для искателей приключений

Где искать снег, а где — лечебные воды?

Алтайский край и Республика Алтай предлагают туристам разнообразный отдых — от активного зимнего спорта до оздоровительных процедур и живописных природных красот.

Зимние забавы и целебные воды: спорт и оздоровление

Алтайский край или Республика Алтай. Что из них выбрать для отдыха? На этот вопрос порталу «Городовой» ответили в пресс-службе Национального туроператора Алеан.

Для любителей горнолыжного отдыха, в Республике Алтай есть курорт Манжерок.

В Алтайском крае же расположен горнолыжный комплекс «Благодать» на курорте Белокуриха. Именно Белокуриха является центром притяжения для желающих подлечиться.

“Санатории Белокурихи предлагают лечение минеральной питьевой водой, ваннами с радоновой водой, термальными водами, грязелечение, а также пантолечение”, — отмечают эксперты.

Несмотря на то, что курорт находится в Алтайском крае, добираться до него удобнее от аэропорта Горно-Алтайска.

Природные чудеса: от озер до «Алтайского Марса»

Республика Алтай изобилует живописными природными достопримечательностями: Телецкое озеро, озеро Манжерок, Гейзерное озеро, Камышлинский водопад.

Особого внимания заслуживает место слияния рек и Кызыл-Чин.

"Место слияния Катуни и Чуи и Голубые озера («глаза Катуни» — озера, которые образуются, осенью, когда река мелеет, наблюдать их можно с сентября по апрель)".

"Урочище Кызыл-Чин («Алтайский Марс» — за счет содержания разных минералов горы окрашены в красные, желтые, оранжевые цвета с вкраплением фиолетового, зеленого — это создает «инопланетный пейзаж»)".

Также стоит посетить храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Символы Алтайского края: лебеди и малая родина Шукшина

Алтайский край тоже может похвастаться уникальными местами. Озеро Светлое — единственное в России, где зимуют лебеди-кликуны.

Село Сростки — родина В.М. Шукшина, где находится его музей. И, конечно, лечебный курорт Белокуриха, привлекающий туристов со всей страны.