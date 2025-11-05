Иллюзия бесконечной комнаты: зачем снимают зеркала напротив друг друга в гостиной Брусницыных в Петербурге

Как промышленный особняк стал пристанищем мистики и панк-рока?

На окраине Петербурга, в промышленном районе, притаился особняк, окутанный тайнами и легендами.

Это не просто старинное здание, а настоящая машина времени, где сохранились интерьеры 19 века, где снимались культовые фильмы и клипы, а сами стены, кажется, хранят отголоски мистических историй.

Речь идет об особняке Брусницыных — месте, которое привлекает своей уникальной атмосферой и связью с самыми разными, порой неожиданными, пластами культуры.

От кожевенной фабрики до съемочной площадки

История этого места тесно связана с промышленностью. Построенный в 1770-х годах по заказу вдовы иностранного купца Фишера, владелицы кожевенного производства, особняк дал название окружающей улице — Кожевенной.

В середине XIX века дом приобрел крестьянин Николай Брусницын, который превратил свою мастерскую по дублению кожи в крупную фабрику с 600 рабочими.

«Он хотел быть ближе к своему производству», — объясняется его выбор жить в промышленном районе.

Со временем, благодаря сыновьям Брусницына — Николаю, Александру и Георгию — особняк приобрел свой нынешний, величественный облик.

В нем появились залы, воссоздающие дух разных эпох — от Ренессанса до рококо и мавританского стиля. Двухэтажное здание с шикарной оранжереей стало не только жилым домом, но и значимым объектом в культурном пространстве.

За кулисами съемок в самом мистическом доме Петербурга

Особняк Брусницыных невероятно привлекателен для кинематографистов. Помимо нетронутых интерьеров, сохранившихся с 19 века, кинематографистов манит его мистическая репутация.

«Кроме сохранившихся и неотреставрированных интерьеров есть еще одна причина для этого — мистическая репутация», — отмечают исследователи.

По одной из легенд, сам граф Брусницын, желая украсить танцевальный зал зеркалом, выписал его из Италии. Говорили, что это зеркало висело во дворце, где хранился прах графа Дракулы.

Вскоре после этого умерла внучка Брусницына, породив слухи о том, что «любой, кто посмотрит в зеркало, умрет».

На схожем мотиве строится сюжет клипа «Фокусник» группы «Король и Шут», снятого именно в этом особняке.

Также здесь снимались сцены фильма «Гоголь. Начало», посвященного мистической фигуре русского писателя, и «Анна Каренина», где особняк сыграл роль поместья Вронского.

Зачем снимают зеркала напротив друг друга в гостиной Брусницыных?

Главное преимущество особняка — его «нетронутые интерьеры», которые почти не реставрировались. Это позволяет увидеть дом таким, каким его видели сами Брусницыны (за исключением мебели).

Танцевальный зал поражает белой лепниной, золотом, стилем Людовика XV и орнаментами невероятной красоты. Здесь же почти идеально сохранился мраморный камин.

Оранжерея, хоть и пострадала в блокаду (стеклянный потолок был покрыт черной краской), по-прежнему популярна у фотографов благодаря прекрасному освещению и атмосфере.

Гостиная же впечатляет отделкой в теплых тонах: золоченые лепные рамки и зеркала, висящие напротив друг друга, создают эффект «бесконечной комнаты».

Именно эти детали, наряду с мистическими легендами, делают особняк Брусницыных по-настоящему таинственным и притягательным местом.