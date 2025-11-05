Брянские грузовики — петербургская сборка: линия БАЗ почти готова к старту

В Санкт-Петербурге завершается подготовка линии по сборке грузовых автомобилей БАЗ, призванных заменить зарубежные модели. По словам Александра Ситова, возглавляющего комитет по промышленности, инновациям и торговле города, запуск производства намечен на конец 2025 года.
Он рассказал в интервью ТАСС:
«Дополнительная сборочная линия БАЗ в Петербурге находится в высокой степени готовности. Надеемся, что здесь сдвижек не произойдёт».
Первый этап предусматривает выпуск партии не менее 200 грузовых автомобилей. Производство разместится в промышленной зоне «Шушары».
Новые машины рассчитаны на сегмент тяжёлых внедорожных грузовиков.
Выпуск этих автомобилей станет альтернативой моделям крупных европейских марок, ушедших с российского рынка, среди которых — Mercedes, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.
Ранее сообщалось, что компания «Алмаз-Антей» также разрабатывает полноприводные тяжёлые грузовые автомобили, производство которых планируется в Петербурге.