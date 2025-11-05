Городовой / Город / Брянские грузовики — петербургская сборка: линия БАЗ почти готова к старту
Брянские грузовики — петербургская сборка: линия БАЗ почти готова к старту

Опубликовано: 5 ноября 2025 09:30
Запуск производства проекта намечен на конец 2025 года.

В Санкт-Петербурге завершается подготовка линии по сборке грузовых автомобилей БАЗ, призванных заменить зарубежные модели. По словам Александра Ситова, возглавляющего комитет по промышленности, инновациям и торговле города, запуск производства намечен на конец 2025 года.

Он рассказал в интервью ТАСС:

«Дополнительная сборочная линия БАЗ в Петербурге находится в высокой степени готовности. Надеемся, что здесь сдвижек не произойдёт».

Первый этап предусматривает выпуск партии не менее 200 грузовых автомобилей. Производство разместится в промышленной зоне «Шушары».

Новые машины рассчитаны на сегмент тяжёлых внедорожных грузовиков.

Выпуск этих автомобилей станет альтернативой моделям крупных европейских марок, ушедших с российского рынка, среди которых — Mercedes, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.

Ранее сообщалось, что компания «Алмаз-Антей» также разрабатывает полноприводные тяжёлые грузовые автомобили, производство которых планируется в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
