После праздников зима передумала: Петербург накрыло аномальным теплом и дождями

В Петербурге установилась особенно тёплая для этого времени года погода, сопровождаемая осадками.

По словам Михаила Леуса, который является ведущим специалистом центра погоды «Фобос», температура воздуха сегодня может приблизиться к суточному рекорду, зафиксированному в 1930 году — тогда столбики термометров поднялись до +11,9°.

Сегодня воздух в городе прогреется до значений от +10 до +12 градусов, а по области — от +7 до +12 градусов.

Как отметил Михаил Леус, среднее значение окажется на 5–6 градусов выше обычного показателя для начала ноября. Существует вероятность, что исторический максимум температуры для 5 ноября может быть побит.

Ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и сохранится в районе 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует средней норме.

В течение дня жителей ожидают кратковременные дожди. В ночь на четверг температура будет держаться на уровне +8…+10 градусов, днём — от +9 до +11.

Ранее появлялась информация, что погодные условия в Петербурге могут установиться близко к рекордным показателям для начала ноября. В социальных сетях жители обсуждают необычное для осени тепло.