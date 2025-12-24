Когда Петербург обрел голос и веру: что произошло 24 декабря в истории города

Три грани одного петербургского дня.

В разные годы 24 декабря приносило городу как духовное утешение, так и стремительные шаги навстречу техническому прогрессу, а порой — и трагические происшествия, менявшие облик исторических пространств.

1805: Молитва на Конюшенной и рождение общины

История петербургского 24 декабря (12 декабря по старому стилю) 1805 года связана с духовной жизнью финской общины.

Именно в этот день была освящена финская лютеранская церковь святой Марии на Большой Конюшенной улице (дом 6а), спроектированная Х. Х. Паульсеном.

Храм служил центром для финских прихожан — при нём действовали школа, два приюта и богодельня. Это было место утешения и сплочения.

Однако, как часто бывало в истории города, храм постигла трагедия: он был закрыт в 1937 году, а в 1970-м здесь разместился Дом природы.

Богослужения возобновились лишь в 1991 году, вернув зданию его первоначальное предназначение.

1924: Эпоха радиовещания

Стремительное наступление технического века ощущалось и в декабре. 24 декабря 1924 года Ленинград стал громче — в строй вступила Ленинградская радиовещательная станция мощностью два киловатта.

Регулярное вещание началось из студии Ленинградского электротехнического института.

“Два первых репродуктора были установлены на Невском проспекте и около Гостиного двора”, — отмечали современники, фиксируя рождение новой формы массовой коммуникации.

Город впервые получил свой постоянный “голос”.

2004: Пламя в «Новой Голландии»

Самым драматичным событием 24 декабря стало то, что произошло в 2004 году — пожар в комплексе «Новая Голландия». До этого момента комплекс занимали службы Балтийского флота.

Только 12 декабря 2004 года военные объекты были переданы городу, и власти анонсировали конкурс на лучшее архитектурное решение и проект использования помещений.

Однако спустя менее двух недель после передачи, 24 декабря, исторический остров постигло бедствие. Огонь уничтожил около 3 тысяч квадратных метров складских помещений.

Пожар нанёс ансамблю “серьезный урон: большинство построек «Новой Голландии» пришло в плачевное состояние”, оставив город перед сложнейшей задачей реставрации наследия.

Таким образом, 24 декабря в Петербурге — это день, в котором переплетаются свет веры, гул первых радиоволн, скорость первых автобусов и боль от потери исторического наследия.

