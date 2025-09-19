Без «микропенсий» и «тихих увольнений»: в России взялись за воспитание зумеров

Для перевоспитания даже придумали название — «Тур для зумера».

В России придумали необычный способ помочь молодежи стать самостоятельнее — отправлять зумеров в деревню.

Это не просто тур, а программа, которая учит жить без интернета и гаджетов, ценить физический труд и природу.

Проект получил название «Тур для зумера», пишет Лента.

Жизнь по-деревенски на неделю

Тур рассчитан на молодых людей от 14 до 25 лет и длится неделю. Место действия — подмосковная деревня недалеко от Москвы, но атмосфера там совсем иная.

Уже по приезду участников ждет адаптация к новому ритму: подъем каждый день в 6 утра, режим труда и отдыха.

Программа включает занятия, которые в городе почти забыты: колка дров, пользование колодцем, смена лампочек, уборка овощей, походы за водой, помощь в огороде и другие домашние дела.

Все это направлено на воспитание ответственности, трудолюбия и самостоятельности, сообщает kudago.com.

Отдых без гаджетов и соцсетей

Вместо привычных социальных сетей, видео и игр — прогулки по лесу, наблюдение за звездами. Это помогает осознать, другие ценности молодежи.

Питание в туре настоящие домашнее — трехразовое, с блюдами, приготовленными из местных продуктов, сообщает trendymen.ru.

Зачем это нужно

Родители и работодатели замечают, что поколение Z слишком погружено в цифровой мир, избегает физического труда и реальной жизни.

Этот тур — попытка показать, что жизнь без интернета возможна и даже может быть увлекательной. А навыки, полученные в деревне помогают формировать характер и учат самостоятельности и уважению к труду.

Кроме того, зумеры зачастую не выдерживают рабочего ритма и увольняются, предпочитая отдыхать, а не работать. Они объясняют это выгоранием и ценностью времени.

Появились такие понятия как «микропенсия» и «тихое увольнение».

Это практика взятия длительных перерывов от работы и, когда сотрудник остается на рабочем месте, но перестает выполнять дополнительные задачи.