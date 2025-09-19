Городовой / Город / В воде и мраке: почему кадры из Выборга напугали петербуржцев
В воде и мраке: почему кадры из Выборга напугали петербуржцев

Опубликовано: 19 сентября 2025 11:13
Выборг под водой
В воде и мраке: почему кадры из Выборга напугали петербуржцев
Городовой ру

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как машины, ТЦ и улицы ушли под воду.

Сильные ливни обрушились на Выборг, оставив тысячи горожан без света.

“Улицы оказались затоплены”, — сообщается на портале 78.ru.

Наиболее сильно пострадали набережная 40-летия ВЛКСМ и перекресток Суворова с Московским проспектом. Ливневки не справляются с таким потоком воды.

Последствия непогоды

На представленных кадрах видно, как в воде оказались машины и затопило торговый центр. Из-за масштабного потопа утром отключили электричество в Южном районе, а на улицах погасли фонари.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что “вокзал в городе буквально превратился в остров”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
