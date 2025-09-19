В воде и мраке: почему кадры из Выборга напугали петербуржцев

Сильные ливни обрушились на Выборг, оставив тысячи горожан без света.
“Улицы оказались затоплены”, — сообщается на портале 78.ru.
Наиболее сильно пострадали набережная 40-летия ВЛКСМ и перекресток Суворова с Московским проспектом. Ливневки не справляются с таким потоком воды.
Последствия непогоды
На представленных кадрах видно, как в воде оказались машины и затопило торговый центр. Из-за масштабного потопа утром отключили электричество в Южном районе, а на улицах погасли фонари.
Очевидцы в социальных сетях пишут, что “вокзал в городе буквально превратился в остров”.