150 памятников на контроле: Петербургу дали шанс спасти архитектуру прошлого

В Петербурге городское правительство сможет признавать региональные и муниципальные объекты культурного наследия памятниками в неудовлетворительном состоянии.
Власти будут в праве наделять этим статусом и здания, состояние которых критическое.
Почему нужен новый закон
Сегодня почти 150 объектов в Петербурге находятся в неудовлетворительном состоянии. Раньше федеральные органы могли официально признавать их памятниками.
Теперь местные власти смогут создавать систему контроля и лучше управлять реставрационными работами.
Власти города смогут выстраивать единую систему мониторинга, чтобы не дать историческим зданиям оказаться заброшенными или снесенными, пишет РБК.