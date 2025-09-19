Городовой / Общество / 150 памятников на контроле: Петербургу дали шанс спасти архитектуру прошлого
150 памятников на контроле: Петербургу дали шанс спасти архитектуру прошлого

Опубликовано: 19 сентября 2025 11:02
Петербург
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

С введением этого закона город получит мощный инструмент для защиты своих исторических памятников.

В Петербурге городское правительство сможет признавать региональные и муниципальные объекты культурного наследия памятниками в неудовлетворительном состоянии.

Власти будут в праве наделять этим статусом и здания, состояние которых критическое.

Почему нужен новый закон

Сегодня почти 150 объектов в Петербурге находятся в неудовлетворительном состоянии. Раньше федеральные органы могли официально признавать их памятниками.

Теперь местные власти смогут создавать систему контроля и лучше управлять реставрационными работами.

Власти города смогут выстраивать единую систему мониторинга, чтобы не дать историческим зданиям оказаться заброшенными или снесенными, пишет РБК.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
