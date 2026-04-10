Как раньше называлась Москва и как получила свое имя — 3 версии ученых

Лингвисты высказывают разные версии о происхождении слова "Москва"

Как главный город России получил свое имя? Первое письменное упоминание о Москве датируется в Ипатьевской летописи 1147 годом. Суздальский князь Юрий Долгорукий, приглашая союзника, писал ему: «Приди ко мне, брате, в Московъ». Форма «Московъ» сменилась на «Москва» лишь к XIV веку. Но речь не о форме, а о том, как вообще появилось имя. Происхождение слова «Москва» до сих пор вызывает споры среди лингвистов и историков. Основных версий три и сторонники всех трех ищут истоки в разных языках.

Версия первая: славянская — от болот

Согласно этой версии, наши предки использовали корень «моск-», который означал нечто вязкое, топкое, мокрое. Это очень похоже на правду: река Москва в верховьях вытекает из болота (знаменитая Москворецкая Лужа), а её берега во многих местах были заболочены. Родственные слова можно найти и в других славянских языках.

Версия вторая: балтийская — извилистая река

Известный лингвист В.Н. Топоров обратил внимание, что названия рек, оканчивающиеся на «-ва» (как Москва-река), часто встречаются в местах расселения древних балтийских племён. Корень «mask-» или «mazg-» в балтийских языках может означать «узел», и указывать на извилистость реки. или быть связан с глаголами «мыть, полоскать». Получается что-то вроде «извилистой» или «омывающей» реки.

Версия третья: финно-угорская — медведица или коровья река

У этой версии несколько ответвлений. Одни исследователи видят в слове «Москва» финское «musta» — «чёрная, тёмная» (вода). Другие видят истоки в языке народа мари и дословно переводят название реки, а вслед за ней и столицы как «Медведица-мать». Еще одна группа ученых считает, что истоки — в языке народа коми, на котором слово "москва" может означать: «Коровья река». Однако у этой версии много противников, поскольку эти народы не жили в древности на территории современной Москвы, поясняет автор канала об искусстве.

