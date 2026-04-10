Упаковала картошку в тесто – через 10 минут осетинский пирог готов: домочадцы только чавкают и тянутся за добавкой

Опубликовано: 10 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Упаковала картошку в тесто – через 10 минут осетинский пирог готов: домочадцы только чавкают и тянутся за добавкой
Упаковала картошку в тесто – через 10 минут осетинский пирог готов: домочадцы только чавкают и тянутся за добавкой
Простой рецепт осетинского пирога с картофелем

Осетинский пирог - это очень вкусное блюдо. Приготовить его дома проще, чем кажется. Вам понадобится совсем немного продуктов и времени.

Сам пирог выпекается всего 10 минут! Вы итоге вы получите настолько ароматный "Картофджин", что удержаться и не отломить сразу же горячий кусочек точно не получится.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука пшеничная - 250 г;
  • кефир - 200 мл.;
  • масло растительное - 40 мл.;
  • сода - 1 ч. л.;
  • соль - 1/2 ч. л.;
  • сахар - 1 ч. л.

Для начинки:

  • картофель - 300 г;
  • сыр твердый - 200 г;
  • перец черный - по вкусу.

Для смазки:

  • желток - 1 шт.;
  • молоко - 1 ст. л.

Способ приготовления

Кладем картофель в кастрюлю, заливаем водой, добавляем соль и варим до полной готовности. В глубокой миске смешиваем муку с содой. В отдельной емкости смешиваем кефир, растительное масло, соль и сахар.

Постепенно добавляем просеянную муку с содой в жидкую смесь, замешиваем эластичное тесто и убираем его "отдыхать". Приступаем к приготовлению начинки.

Натираем сыр на крупной терке, разминаем горячий картофель, добавляем сыр, перец и перемешиваем. Обваливаем тесто в муке, раскатываем в круг руками, серединку припыляем мукой и выкладываем начинку в центр.

Затем собираем края теста в "мешочек", защипываем, переворачиваем и аккуратно разминаем до диаметра примерно 30 см. Далее перекладываем пирог на противень. Смешиваем желток с небольшим количеством молока, смазываем пирог сверху и делаем надрез в центре. Ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.

Осетинский пирог с картофелем и сыром готов. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, в каком порядке жарить лук и морковь и что добавить помимо специй.

Автор:
