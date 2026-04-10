Осетинский пирог - это очень вкусное блюдо. Приготовить его дома проще, чем кажется. Вам понадобится совсем немного продуктов и времени.
Сам пирог выпекается всего 10 минут! Вы итоге вы получите настолько ароматный "Картофджин", что удержаться и не отломить сразу же горячий кусочек точно не получится.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная - 250 г;
- кефир - 200 мл.;
- масло растительное - 40 мл.;
- сода - 1 ч. л.;
- соль - 1/2 ч. л.;
- сахар - 1 ч. л.
Для начинки:
- картофель - 300 г;
- сыр твердый - 200 г;
- перец черный - по вкусу.
Для смазки:
- желток - 1 шт.;
- молоко - 1 ст. л.
Способ приготовления
Кладем картофель в кастрюлю, заливаем водой, добавляем соль и варим до полной готовности. В глубокой миске смешиваем муку с содой. В отдельной емкости смешиваем кефир, растительное масло, соль и сахар.
Постепенно добавляем просеянную муку с содой в жидкую смесь, замешиваем эластичное тесто и убираем его "отдыхать". Приступаем к приготовлению начинки.
Натираем сыр на крупной терке, разминаем горячий картофель, добавляем сыр, перец и перемешиваем. Обваливаем тесто в муке, раскатываем в круг руками, серединку припыляем мукой и выкладываем начинку в центр.
Затем собираем края теста в "мешочек", защипываем, переворачиваем и аккуратно разминаем до диаметра примерно 30 см. Далее перекладываем пирог на противень. Смешиваем желток с небольшим количеством молока, смазываем пирог сверху и делаем надрез в центре. Ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.
Осетинский пирог с картофелем и сыром готов. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, в каком порядке жарить лук и морковь и что добавить помимо специй.