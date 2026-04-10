Что символизирует мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере?

Мемориал «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера символизирует «Дорогу жизни» в годы блокады Ленинграда.

Мемориал «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера — это не просто памятник, а символ мужества, стойкости и надежды, воплощённый в бетоне и металле. Он напоминает о трагических и героических событиях блокады Ленинграда, когда «Дорога жизни» стала единственным связующим звеном между осаждённым городом и Большой землёй.

История создания

Мемориал открыли 29 октября 1966 года на Вагановском спуске — именно отсюда автоколонны брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость Ладожского озера и возвращались обратно, преодолев 30 километров опасного пути. Идея создания памятника принадлежала поэту-фронтовику Михаилу Дудину, который после войны инициировал проект «Зелёный пояс Славы» — комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград.

Автором скульптуры стал молодой скульптор Константин Симун. В 1960-х годах он только начинал свой путь, а с пятого курса Академии художеств его исключили «за формализм». Во время поездки на Вагановский спуск кто-то из присутствующих сказал: «Здесь необходима вертикаль!» — и у Симуна в воображении моментально возникло «разорванное кольцо». Вечером он сделал гипсовый эскиз, который быстро одобрили.

Интересно, что скульптор работал на добровольных началах — заказа не было, а значит, не было и оплаты. Позже он переехал в Америку, но не терял связи с Россией. Шесть его работ были представлены на выставке «Дорога жизни», а средства от их продажи он передал жителям блокадного Ленинграда и детям-сиротам.

Символика и композиция

Две железобетонные полуарки высотой 7 метров символизируют разорванное кольцо блокады. Просвет между ними — это «Дорога жизни», соединившая осаждённый Ленинград с Большой землёй. Вес каждой арки — 32 тонны, а ширина пролёта — 14 метров.

На бетонном основании под арками запечатлены следы протектора машин, уходящие в сторону озера. Это память о колоннах «полуторок», которые ежедневно рисковали жизнью, везя в Ленинград продовольствие и эвакуируя людей.

У подножия кольца выбиты строки поэта Бронислава Кежуна:

Потомок, знай: в суровые года,

Верны народу, долгу и Отчизне,

Через торосы ладожского льда

Отсюда мы вели дорогу Жизни,

Чтоб жизнь не умирала никогда.

Интересные факты

В 2015 году, к 70-летию Победы, под арками был зажжён Вечный огонь, доставленный с Пискарёвского кладбища. Чаша в виде пятиконечной звезды стала символом вечной памяти о подвиге ленинградцев и их защитников.

Ежегодно у мемориала стартует международный зимний марафон «Дорога жизни». Спортсмены из разных стран проходят по пути, который когда-то был дорогой надежды для тысяч людей.

«Разорванное кольцо» — объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

