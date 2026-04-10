Облепихе в апреле-мае - обязательно: 1 горсть под куст - и ягоды заменят мед, никакой кислоты

Несмотря на свою природную неприхотливость, облепиха нуждается в своевременных подкормках. Это растение весьма хорошо откликается как на минеральные, так и на органические удобрения. Одним из самых простых и доступных способов побаловать облепиху является внесение древесной золы.
По мнению опытного агронома и автора канала "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, лучше всего использовать сырье в сухом виде. Зола прекрасно справляется с задачей раскисления почвы, что очень важно для облепихи. Благодаря этому кустарник сможет максимально эффективно усваивать все необходимые питательные вещества из почвы.
Как использовать золу для подкормки облепихи
Вносить золу следует непосредственно под корень растения, немного присыпав ее землей. Процедуру лучше провести весной, до распускания почек. После такой подкормки обязательно полейте кустарник. На одно взрослое растение потребуется примерно одна горсть золы. Лучше выбрать сырье, которое получилось от сжигания березовых или осиновых дров.
Личный опыт дачников
"Древесная зола - универсальное удобрение. Использую ее как в сухом, так и в растворенном виде. Для облепихи подойдет именно сухое внесение. При условии последующего полива куста", - рассказал Ян из Московской области.
"Облепиху подкармливаю несколько раз за сезон. Весной обязательно вношу под корень древесную золу. Она восполняется дефицит важных элементов для растения - калия и азота", - поделилась Любовь из Санкт-Петербурга.
