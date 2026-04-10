После 10 апреля - пора: когда сеять бархатцы на рассаду для раннего безудержного цветения

Как посадить бархатцы на рассаду: сроки, условия, благоприятные дни

Бархатцы — одни из самых любимых цветов у дачников. Они неприхотливы, долго цветут, а их яркая палитра способна украсить любой участок. Вырастить их может любой садовод. Достаточно знать минимальную агротехнику. Эксперты КП рассказали, как правильно посадить бархатцы на рассаду, чтобы они зацвели раньше срока.

Когда сеять бархатцы

Со второй половины апреля бархатцы можно сеять сразу в открытый грунт, без рассады. Первые всходы в норме появляются примерно через неделю, а первые цветы можно увидеть еще через 50–60 дней.

Если посадить бархатцы на рассаду, то зацветут они раньше. Агрономы говорят, что рассаду можно пересаживать в открытый грунт в возрасте 40–50 дней, в середине мая. Семена тогда нужно сеять в первой половине апреля.

Благоприятные дни для посадки по Лунному календарю

Посев семян на рассаду: 19, 26–27 апреля.

Высаживание рассады в теплицу: 22–23, 26–27 апреля.

Высаживание рассады в открытый грунт: 23–25 мая.

Как подготовить семена и почву к посадке

Семена бархатцев имеют хорошую всхожесть, в какой-то дополнительной обработке они не нуждаются. Но для этого им нужно помочь, хорошо подготовив почву.

Молодая рассада бархатцев может погибнуть от чёрной ножки, споры которой находятся в почве. Перед посевом семян почву советуют обеззаразить - прокалить в духовке или пропарить на водяной бане.

Как сеять бархатцы

Для посева семян выбирайте пластиковые контейнеры с крышкой. Заделайте их в почву на глубину 0,5 см. После этого хорошо полейте, закройте крышкой и уберите в тёплое место с температурой около 20C. Как только появятся всходы, крышку надо снять. Уход бархатцам нужен самый привычный - умеренный полив, при хорошей почве подкормки не требуются.

Высадка в открытый грунт

Перед высадкой в открытый грунт рассаду стоит подготовить - закаливать, вынося на балкон после тепличных условий подоконника. В открытый грунт рассаду бархатцев можно пересаживать с середины мая, сохраняя ком "родной" земли. Обычно они хорошо переносят пересадку.

Ранее Городовой рассказал, когда снимать укрытие с розы.