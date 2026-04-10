Пора или нет: Когда снимать с роз укрытие весной

Советы для всех дачников.

Розы - красивейшие кусты. Но чтобы сохранить их к сезону, придётся постараться. Перед зимой розы обязательно укрывать и делать это по строгим правилам, чтобы кусты не замёрзли, но при этом не начали загнивать.

А вот весной укрытие с роз нужно убрать, но не каждый дачник знает, когда пора это делать, особенно, если погода переменчива, от тепла - к снегу и новым заморозкам.

Как определить срок снятия с роз укрытия в весенний период, рассказывают на профильном канале в Дзен "Посад". Затягивать не стоит, но и слишком торопиться - тоже, выбираем идеальный период.

Главное правило умных цветоводов - не спешить. Не стоит открывать розы с первыми лучами весеннего солнца. Ночи пока холодные даже если днём уже тепло. А оставив розы в возвратные заморозки без укрытия, вы рискуете загубить кусты.

Сейчас можно укрытие приподнять, обработать розы 3% бордосской жидкостью и вернуть укрытие на место. Но можно не закутывать розы так плотно, как это делали перед зимой, оставить небольшой доступ воздуха к кустам, им это также будет полезно.

Удобно весной сделать для роз укрытие-тоннель с открытыми краями. Так и воздух будет попадать, и морозами розы не побьёт. Если укрытие сломалось, то строим его заново, нетканый материал для роз сейчас будет работать в качестве домика от непогоды.

Самое время снимать укрытие - когда полностью сойдёт снег и с участка уйдёт вода. Когда почва впитала излишек жидкости, это значит, что кристаллы льда в глубине растаяли, корни начали дышать.

При этом стоит чётко следить за прогнозом погоды. Если наступает более холодная пора с дождями или даже снегом, укрытие возвращаем. Розам от этого будет сплошная польза.

