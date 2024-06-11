Как сэкономить на отдыхе в Сочи: отказывать себе в удовольствиях не придется

Сочи не зря популярен среди туристов: здесь можно и полюбоваться горными пейзажами, и насладиться отдыхом у пляжа. К тому же, тут найдутся развлечения для людей всех возрастов. Однако цены на курорте весьма кусачие, особенно в летний сезон. Но есть несколько способов разумно сэкономить.

Когда отдыхать в Сочи дешевле всего

Поездка выйдет бюджетной, если посещать Сочи в несезон, например, весной или осенью. Зимой сюда съезжаются горнолыжники, что тоже влияет на стоимость, а летом отдых дороже всего — особенно в июле и августе.

Отмечается, что цены в Сочи намного выше, чем в том же Краснодаре. Как сообщает «Интерфакс», в Краснодарском крае летом стоимость отдыха вырастает всего на 10-15%, в то время как в Сочи показатель доходит аж до 40%.

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Отдых в Сочи в 2024 году: во сколько обойдется

Стоимость ночи в отеле с двумя или тремя звездами обойдется в пределах трех тысяч рублей. Если хочется, чтобы завтрак был включен, то придется заплатить чуть больше — порядка четырех-пяти тысяч.

Эксперты по туризму отмечают, что отдых продолжительностью в 10 дней будет стоить минимум 68 000 рублей на двоих. Тот же период в четырехзвездочном отеле выйдет в пределах 87 тысяч, а в пятизвездочных номерах — 115 тысяч рублей.

При этом система «‎все включено» обойдется гораздо дороже: цены на такой отдых начинаются минимум от 130 тысяч на двоих, и могут доходить до 160 тысяч и даже выше. Так что одно из главных условий, чтобы сэкономить — отказаться от ол-инклюзива. А дальше помогут следующие советы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как сэкономить на отдыхе в Сочи

Проживание

Лучше выбирать не центр курорта, а поселки, расположенные недалеко от города. Например, можно присмотреться к Лоо, Вардане или Дагомысу — они расположились в Лазаревском районе, поблизости с морем. Стоимость ночи в отеле тут вдвое ниже — в пределах 1500 рублей. При этом есть все необходимое для комфортного отдыха: пляжи, магазины и кафе.

Также стоит изучить выгодные предложения, которые предлагают сервисы бронирования. Например, некоторые из них дают скидки на первое бронирование, а также начисляют баллы и кэшбек.

Питание

Необязательно выбирать тариф с включенным питанием. Можно организовать приемы пищи самостоятельно. Например, во многих кафе есть выгодные бизнес-ланчи и завтраки. Чем дальше от центра и популярных туристических мест, тем ниже цены. Так можно неплохо сэкономить, а заодно и побывать в разных заведениях, а не только в ресторане отеля.

Развлечения

Всегда пользуйтесь льготами, которые предоставляют музеи, зоопарки, аквапарки и прочие развлекательные центры. Не стесняйтесь спрашивать о таких льготах сами. Главное — иметь при себе документы, которые смогут подтвердить вашу принадлежность к той или иной категории.

Так что если вы путешествуете с детьми, обязательно возьмите их свидетельства о рождении. Ученические и студенческие удостоверения также важно держать при себе: они нужны, чтобы получить скидку.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru