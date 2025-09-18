«Запрещаю запрещать»: как петербуржцы шутят над претензиями к названиям оптик

В России разгорается дискуссия вокруг названий оптик, вызывающих неоднозначную реакцию у людей с плохим зрением.
Петербуржцы активно высказываются по этому поводу, демонстрируя разные точки зрения.
Оскорбление или игра слов?
Как пишет SHOT, поводом для споров стали такие названия, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».
Некоторые сочли, что унизительно покупать дорогие очки и уходить из магазина с пакетом с издевательской надписью.
Однако, реакция общественности оказалась неоднозначна.
Шутки и ирония: реакция горожан
Многие жители Санкт-Петербурга отреагировали с юмором, предлагая свои варианты и пародируя ситуацию.
“Запрещаю запрещать запреты”, — гласит один из комментариев.
Другие отмечают игру слов, намекая на улучшение зрения после посещения оптики.
“А мне кажется наоборот игра слов, типа зайди- увидишь (цены, товар)", — делится один из горожан.
"Даешь магазин слуховых аппаратов "Глухая тетеря" или магазин медтехники "Старая кляча".
Личное восприятие и свобода самовыражения
Мнения разделились и по поводу уместности претензий.
“Я человек с плохим зрением, один глаз вообще слепой, и я угораю с таких названий, мне норм! Лишь бы обидеться, честное слово! Не нравится — не ходите”, — пишет пользователь.
Другие предложили свои варианты, такие как “Соколиный глаз”, "Прозрей — и точка" или "На глазок". Дискуссия показывает, что восприятие названий зависит от личного опыта и чувства юмора.