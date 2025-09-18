Городовой / Город / «Запрещаю запрещать»: как петербуржцы шутят над претензиями к названиям оптик
«Запрещаю запрещать»: как петербуржцы шутят над претензиями к названиям оптик

Опубликовано: 18 сентября 2025 11:33
очки и названия
«Запрещаю запрещать»: как петербуржцы шутят над претензиями к названиям оптик
globallookpress/Sergey Elagin

Обоснованы ли претензии людей с плохим зрением?

В России разгорается дискуссия вокруг названий оптик, вызывающих неоднозначную реакцию у людей с плохим зрением.

Петербуржцы активно высказываются по этому поводу, демонстрируя разные точки зрения.

Оскорбление или игра слов?

Как пишет SHOT, поводом для споров стали такие названия, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».

Некоторые сочли, что унизительно покупать дорогие очки и уходить из магазина с пакетом с издевательской надписью.

Однако, реакция общественности оказалась неоднозначна.

Шутки и ирония: реакция горожан

Многие жители Санкт-Петербурга отреагировали с юмором, предлагая свои варианты и пародируя ситуацию.

“Запрещаю запрещать запреты”, — гласит один из комментариев.

Другие отмечают игру слов, намекая на улучшение зрения после посещения оптики.

“А мне кажется наоборот игра слов, типа зайди- увидишь (цены, товар)", — делится один из горожан.

"Даешь магазин слуховых аппаратов "Глухая тетеря" или магазин медтехники "Старая кляча".

Личное восприятие и свобода самовыражения

Мнения разделились и по поводу уместности претензий.

“Я человек с плохим зрением, один глаз вообще слепой, и я угораю с таких названий, мне норм! Лишь бы обидеться, честное слово! Не нравится — не ходите”, — пишет пользователь.

Другие предложили свои варианты, такие как “Соколиный глаз”, "Прозрей — и точка" или "На глазок". Дискуссия показывает, что восприятие названий зависит от личного опыта и чувства юмора.

Автор:
Ксения Пронина
Город
