Как сэкономить на покупке авиабилетов: помогут простые, но действенные советы

Уже скоро начнется сезон отпусков. И при планировании отдыха одной из главных категорий расходов становится покупка авиабилетов. Чтобы не разориться на перелете, возьмите на заметку пять простых правил, которые помогут сэкономить.

Учитывайте правило воскресенья

Эта хитрость помогает сэкономить на обратных билетах. Например, если вы прилетели в пункт назначения в понедельник, то старайтесь брать билет с вылетом не раньше ближайшего воскресенья.

Проще говоря, чтобы это правило сработало, нужно провести в месте, куда вы приехали, ночь с субботы на воскресенье. В таком случае компании могут снизить цену, и билет с захватом этой ночи обойдется дешевле. Однако есть тарифы, к которым это правило не применяется.

Бронируйте билеты заранее, а платите позже

На некоторых сайтах доступна функция брони билета за символическую цену, что дает возможность отсрочить полную оплату. Это очень удобно, если на карте пока нет нужной суммы. Таким образом вы закрепляете за собой билет по более выгодной цене, ведь впоследствии она будет лишь повышаться.

Летайте чартерными рейсами

Их организуют туроператоры, которые заказывают рейс у перевозчика и продают билеты на него в составе пакетного тура. Если билеты не были распроданы клиентам, то их выставляют в свободный для покупки доступ незадолго до самого вылета. Такие билеты изначально стоят дешевле, чем на регулярный рейс, а ближе к дате отправления цена дополнительно снижается.

Из минусов — билет на чартер нельзя вернуть или обменять, в случае если ваша поездка сорвалась. А еще стоит подготовиться к тому, что точное время вылета и аэропорт будут известны всего лишь за день до перелета.

Покупайте билеты «‎туда-обратно» у одной компании

Перевозчики стремятся продать побольше билетов, поэтому они готовы снизить цены для тех, кто готов сразу взять билет в обе стороны. Если же вы покупаете билет только в один конец, а обратный берете отдельно, это выйдет для вас дороже.

Оформляйте невозвратный билет

Эта хитрость подойдет для тех, кто точно уверен в своей поездке. Если выбрать тариф, по которому билет не подлежит возврату, то можно сэкономить как минимум пару тысяч рублей. Такой лайфхак станет удачным вариантом и для тех пассажиров, кто покупает билет незадолго до вылета или имеет весьма ограниченный бюджет, говорится на портале Tutu.ru.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru