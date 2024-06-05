Как сэкономить время и нервы в аэропорту: пять простых лайфхаков

Визит в аэропорт может быть сопряжен не только с ожиданием долгожданного отпуска и воодушевлением от скорой поездки в другую страну. За время прохождения регистрации, досмотра ручной клади и паспортного контроля можно потратить немало нервов. Чтобы управиться как можно быстрее и спокойно ожидать вылета в зоне беспошлинной торговли, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Держитесь левее

Если перед стойками регистрации или паспортным контролем стоит очередь в несколько рядов, следуйте к тем, что находятся слева. Дело в том, что большинство людей правши, а потому неосознанно двигаются с уклоном вправо. Поэтому у стоек, расположенных левее, народу всегда меньше.

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Бронируйте ночные рейсы

Те, кто хотя бы раз планировал вылет в ночь, наверняка были приятно удивлены, попав в аэропорт. В темное время суток народу обычно в разы меньше. Так что если есть возможность лететь ночью, смело выбирайте такой рейс.

Однако у решения могут быть и минусы. Например, не во всех аэропортах мира ночью доступны рестораны, обменники, точки покупки сим-карт и другие заведения, необходимые туристу. Кроме того, дорога до воздушной гавани может обойтись дороже из-за недоступности общественного транспорта.

Источник фото: Legion-Media

Проходите онлайн-регистрацию

Многие авиакомпании открывают онлайн регистрацию за 24 часа. Это значит, что вы сможете пройти всю процедуру дистанционно и не стоять в очереди к стойке, если летите без багажа. Можно сразу проследовать к гейтам через досмотр ручной клади и паспортный контроль.

Источник фото: Legion-Media

Берите только ручную кладь

Если габариты авиакомпании позволяют взять с собой на борт чемодан размера S, возможно, есть смысл отказаться от оформления багажа. Так вы сэкономите не только деньги, но и время. Вам не придется ждать очереди на регистрацию и искать чемодан после приземления.

Источник фото: Legion-Media

Готовьтесь к досмотру

Не ждите, пока таможенники попросят вас выбросить недопитую бутылку с водой или вытащить ноутбук и зарядные устройства. Если сделаете все это заранее, пройдете досмотр гораздо быстрее.

Источник фото: Legion-Media