Князья гордились этим званием: как слово «дурак» превратилось из почета в смертельное оскорбление

Раньше этим словом гордо именовались князья и святые.

Слово «дурак» — одно из самых многогранных и спорных в русском языке. Сегодня оно прочно ассоциируется с глупостью и оскорблением, однако еще пятьсот лет назад оно не несло уничижительного смысла.

История его трансформации из почетного эпитета в ругательство тесно связана с государственными реформами и церковными потрясениями XVII века.

От неистового к шаловливому: этимология понятия

Слово «дурак» уходит корнями в общеславянское прилагательное «дурый», которое изначально означало «дикий» или «сумасшедший». Глагол «дурить» — шалить, баловаться.

Смысл непредсказуемости и неистовства сохранился в нем до сих пор — о капризной лошади говорят, что она «дурит».

Но если заглянуть глубже, древний индоевропейский корень dur- изначально означал «жалить, кусать». То есть «дурой» называли человека, который вел себя, словно “бешеный, неистовый, в состоянии помешательства” — словно его ужалила пчела.

Схожие корни прослеживаются в греческом θοῦρος («стремительный») и литовском dùrti («колоть»). Таким образом, первоначальное значение слова относилось не к интеллекту, а к неконтролируемому, одержимому поведению.

Святые, скоморохи и князья-обереги

В Древней Руси XI–XII веков слово «дурак» редко использовалось как прямое оскорбление. Чаще всего так называли людей с особым, выведенным за рамки общества статусом — юродивых или скоморохов.

Юродивых, таких как Василий Блаженный (1462–1557), почитали как пророков. Его поступки — хождение полуголым по морозу или обличение взяточников — воспринимались не как безумие, а как глас Божий.

Юродивый мог критиковать царя, и это служило “санкционированным протестом — критикой власти через безумие”.

Скоморохи же были любимцами публики, без них не обходился ни один праздник. Их непредсказуемость и вольность слова ценились.

В XV–XVI веках «дураками» гордо именовались даже князья. В летописях встречаются такие имена, как князь Фёдор Семёнович Дурак Кемский и князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин.

Это имя служило своеобразным оберегом, поскольку считалось, что нечистая сила не захочет связываться с “неистовым непредсказуемым человеком”. Из этого статуса позже образовались фамилии — Дураков, Дуров.

На царском дворе существовала официальная должность — «придворный дурак». Этот шут имел привилегию говорить “всё что угодно” — критиковать бояр и пародировать царя, поскольку “с дурака что возьмёшь?”.

Его считали острым умом, скрытым за маской.

XVII век: перелом и падение статуса

Переломный момент наступил в середине XVII века, во время церковного раскола. Протопоп Аввакум, яростно боровшийся против реформ патриарха Никона, начал называть своих оппонентов «бесовскими дураками-скоморохами».

Для Аввакума «дурак» перестал быть шутом или юродивым — это стал еретик, прислужник дьявола.

Ситуацию усугубил государственный контроль. Царь Алексей Михайлович издал указы против скоморохов, их гнали, а инструменты сжигали. Скоморохи, ранее обладавшие привилегией говорить правду, превратились в гонимых маргиналов.

Их статус исчез — остался лишь негативный оттенок слова. Произошла подмена понятий:

“Боролись со скоморохами — ранее они были популярны у народа, а тут вдруг стали считаться «плохими»”.

Наряду со скоморохами досталось и благочестивым юродивым. Церковь и государство, стремившиеся к порядку и централизации, не могли терпеть этот неконтролируемый хаос.

Окончательное юридическое закрепление уничижительного смысла произошло при Петре I. Слово стало юридическим термином, обозначающим человека, которого можно лишить прав вследствие безумия, так как он признавался “опасным для государства”.

Так, слово, когда-то служившее оберегом и символом пророчества, стало юридическим и бытовым оскорблением.

