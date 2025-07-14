«Как стать счастливым»: где в Петербурге можно поучаствовать в театральном шествии

Петербуржцы и гости города смогут сами поучаствовать в необычном фестивале.

В июле Санкт-Петербург вновь превратится в настоящую театральную площадку под открытым небом — с 18 по 20 июля на Елагином острове пройдет XIII фестиваль уличных театров «Елагин парк».

Это событие давно стало одним из самых ярких и любимых в культурной жизни города, собрав тысячи артистов и артистов из разных уголков России и даже зарубежья.

Тема фестиваля: как стать счастливым?

Главная тема фестиваля 2025 года — «Как стать счастливым?» Его организаторы вдохновились одноименным советским фильмом 1985 года, герой которого находит призвание и становится клоуном.

Яркое шествие и начало праздника

Фестиваль открывается театральным шествием: артисты и все желающие соберутся у станции метро «Крестовский остров» и пройдут колонной до Масляного луга, где запустится основная программа, сообщает сайт ТурПитер.

Это красочное и шумное шествие уже стало визитной карточкой «Елагина парка» — в нем может принять участие любой желающий, чтобы сразу почувствовать дух праздника и стать частью большого театрального сообщества.

Театральный марафон на свежем воздухе

За три дня на Елагином острове развернется настоящий театральный марафон. Более 35 спектаклей, из которых 15 — премьеры, пройдут одновременно на более чем десяти площадках.

Гостей ждут разные жанры и формы: музыкальные променады, зрелища-путешествия, клоунада, пантомима, уличная акробатика, пластические и иммерсивные постановки, а также масштабные шоу.

Фестиваль Звезды и новички

В этом году на мероприятии выступят как проверенные временем коллективы — театр «Пластиновый дождь», клоунада «Микос», «Странствующие куклы господина Пэжо», а также новые участники.

Организаторы отмечают рекордное количество заявок от новичков, что обещает свежие идеи и неожиданные открытия для зрителей.

Советы для гостей фестиваля

Для удобства гостей организаторы советуют заранее спланировать маршруты по фестивалю, взять с собой удобную одежду, дождевики, так как погода в Петербурге непредсказуема.

Вход на фестиваль 18 июля бесплатный, а 19 и 20 июля билеты стоят 400 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников и студентов, льготные категории проходят бесплатно.