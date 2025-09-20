Как в советской столовой: выбираем правильный какао по заветам Роскачества

Новости по теме

От подделки пользы нет: учимся отличать натуральный мед от фальсификата в домашних условиях

Перейти

Смотрим не только на жирность: в Роскачестве назвали признаки не только вкусного, но и полезного кефира

Перейти

Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы

Перейти

Третий срок: Александр Дрозденко с большим отрывом победил на выборах губернатора Ленобласти

Перейти

Натуральный мед исчезнет с полок в 2026 году: теперь в «Перекрестках», «Магнитах» и магазинов поменьше будет только «химоза»

Перейти