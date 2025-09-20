Городовой / Общество / Как в советской столовой: выбираем правильный какао по заветам Роскачества
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Как в советской столовой: выбираем правильный какао по заветам Роскачества

Опубликовано: 20 сентября 2025 12:02
какао-порошок
Как в советской столовой: выбираем правильный какао по заветам Роскачества
Фото: Городовой.ру

Годится для напитков, помадки и топпингов.

Какао — напиток детства из советских и постсоветских столовых, но на полках чаще лежит не шоколадный нектар в виде порошка, а мусор с сахаром и шелухой. Роскачество уже предупредило: читайте состав внимательно, иначе вместо какао возьмёте суррогат.

Виды какао

Есть два лагеря:

  • Натуральное. Светлее, с кислинкой, в нём антиоксиданты, магний, железо. Растворяется хуже, но это настоящий продукт.

  • Алкализованное. Тёмное, ровное по вкусу, растворяется легко. Минус — часть пользы убита щёлочью.

На что смотреть при покупке

Роскачество дало чек-лист:

  • В составе должно быть одно слово — «какао-порошок». Допустим ванилин. Всё остальное — мусор.

  • Если видите «какавеллу» (шелуха бобов) — это фальшивка, экономия производителя и обман покупателя. Белков меньше, жира меньше, вкус пустой.

  • Жирность нормального порошка — от 10 до 22%.

  • Цвет и запах: без серости и тухлого «аромата». Порошок однородный, без комков.

Хранение

Какао сохраняется только в сухом и тёмном месте, при 18±3 °C. Не в холодильнике. Нарушите условия — получите плесень, горечь и насекомых. Срок годности — максимум два года.

Чем заменить

  • Тертый шоколад — но вкус уйдёт в сладость.

  • Кэроб — без кофеина, но с карамельным привкусом.

Подделка на полке

Вместо чистого порошка часто стоят «какао-напитки». На первом месте в составе — сахар. У Nesquik его 75%. У «Хрутки» — 83%. Хотите литр сахара под видом какао — берите. Хотите шоколадный вкус — ищите честный порошок.

Рецепт без комков

  1. Смешайте 2 ч. л. какао и 1–2 ч. л. сахара.

  2. Добавьте немного горячего молока и разотрите в пасту.

  3. Залейте остальное молоко, доведите почти до кипения.

  4. Щепоть соли усилит вкус. Специи — на ваш риск.

Вывод простой: читайте этикетку, ищите слово «какао-порошок» и проверяйте жирность. Роскачество уже показало — дешёвые пачки с шелухой и сахаром влетают в корзину каждый день. Хотите настоящий вкус — фильтруйте мусор сами.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще