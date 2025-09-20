Как в советской столовой: выбираем правильный какао по заветам Роскачества

Какао — напиток детства из советских и постсоветских столовых, но на полках чаще лежит не шоколадный нектар в виде порошка, а мусор с сахаром и шелухой. Роскачество уже предупредило: читайте состав внимательно, иначе вместо какао возьмёте суррогат.
Виды какао
Есть два лагеря:
-
Натуральное. Светлее, с кислинкой, в нём антиоксиданты, магний, железо. Растворяется хуже, но это настоящий продукт.
-
Алкализованное. Тёмное, ровное по вкусу, растворяется легко. Минус — часть пользы убита щёлочью.
На что смотреть при покупке
Роскачество дало чек-лист:
-
В составе должно быть одно слово — «какао-порошок». Допустим ванилин. Всё остальное — мусор.
-
Если видите «какавеллу» (шелуха бобов) — это фальшивка, экономия производителя и обман покупателя. Белков меньше, жира меньше, вкус пустой.
-
Жирность нормального порошка — от 10 до 22%.
-
Цвет и запах: без серости и тухлого «аромата». Порошок однородный, без комков.
Хранение
Какао сохраняется только в сухом и тёмном месте, при 18±3 °C. Не в холодильнике. Нарушите условия — получите плесень, горечь и насекомых. Срок годности — максимум два года.
Чем заменить
-
Тертый шоколад — но вкус уйдёт в сладость.
-
Кэроб — без кофеина, но с карамельным привкусом.
Подделка на полке
Вместо чистого порошка часто стоят «какао-напитки». На первом месте в составе — сахар. У Nesquik его 75%. У «Хрутки» — 83%. Хотите литр сахара под видом какао — берите. Хотите шоколадный вкус — ищите честный порошок.
Рецепт без комков
-
Смешайте 2 ч. л. какао и 1–2 ч. л. сахара.
-
Добавьте немного горячего молока и разотрите в пасту.
-
Залейте остальное молоко, доведите почти до кипения.
-
Щепоть соли усилит вкус. Специи — на ваш риск.
Вывод простой: читайте этикетку, ищите слово «какао-порошок» и проверяйте жирность. Роскачество уже показало — дешёвые пачки с шелухой и сахаром влетают в корзину каждый день. Хотите настоящий вкус — фильтруйте мусор сами.