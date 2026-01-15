Как в СССР додумались разливать уксус в треугольные бутылки: была веская причина отказаться от квадратных и круглых

Треугольная бутылка для уксуса — один из самых узнаваемых символов советского быта. Её уникальная форма была продумана до мелочей и служила сразу нескольким важным целям. Главная из них — безопасность.
Уксус, особенно 70-я эссенция, был опасной жидкостью, и треугольные грани позволяли сразу на ощупь отличить её от любой другой бутылки, даже в темноте. Это помогало предотвратить случайное отравление.
Кроме того, такая форма была практичной: бутылка устойчиво стояла на столе, удобно лежала в руке и плотно укладывалась в ящики при перевозке, экономя место. Этот подход к дизайну отражал общую утилитарную философию СССР, где вещи создавались на долгие годы.
Как и гранёный стакан Веры Мухиной, который славился прочностью и многофункциональностью, или алюминиевые молочные фляги, служившие десятилетиями.