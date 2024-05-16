Как выбрать вкусные и натуральные сосиски: ищите в составе эти компоненты

Сосиски здорово экономят хозяйкам время, когда хочется перекусить чем-нибудь мясным, но нет времени пожарить котлеты или вырезку. Однако немало россиян относятся к сосискам с осторожностью, ведь принято считать, что этот продукт не содержит в себе ничего, кроме соли и соевого мяса.

Однако это мнение ошибочно. Эксперты Роскачества провели исследование и выявили лучшие марки молочных сосисок, в которых много мяса и минимум консервантов. Вот как научиться правильно их выбирать.

Когда впервые появились сосиски

«Молочные» сосиски впервые появились в магазинах еще во времена СССР — примерно в 30-х годах. При этом рецептура продукции практически не менялась. Единственное отличие, которое есть у современного продукта — это замена жирной свинины на полужирную.

Такое изменение связано с тем, что современному человеку уже не требуется так много калорий, как раньше. Люди меньше двигаются, практически не занимаются хозяйством, поэтому не нуждаются в особо жирной пище.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что входит в состав хороших сосисок

По ГОСТу в состав продукции должна входить свинина или говядина, яйца, молоко, соль и специи. Но зачастую на этикетках можно увидеть различные добавки — пугаться их не стоит. Все они безопасны для здоровья и используются для придания изделиям насыщенного вкуса и цвета. Без них сосиски будут чересчур пресными.

Например, во всех вареных колбасных изделиях всегда содержится фиксатор окраски, который называется «нитрит натрия» и маркируется как Е250. Также в составе присутствуют антиокислители, например, аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301). Это регламентировано ГОСТом.

Так что считать различные «Е»-добавки опасными не стоит. Как минимум потому что их концентрации недостаточно для того, чтобы принести вред. Последствия могут быть только в случае если человек за один присест съест 250 килограммов сосисок, но такое попросту невозможно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лучшие марки молочных сосисок

А чтобы не тратить время на изучение этикеток, можно просто запомнить производителей, чья продукция прошла проверку Роскачества. В ходе исследования специалисты изучили 51 торговую марку. Из них максимальную оценку по пятибалльной шкале набрали 12 производителей. Среди них такие бренды, как:

«Дымов‎»,

«Окраина‎»,

«Владимирский стандарт‎»,

«Ермолино‎»,

«Звениговский‎»,

«Клинский‎»,

«Мясная классика‎»,

«Останкино‎»,

«Ремит‎»,

«Сибагро‎»,

«Таганский мясокомбинат‎»,

«Череповецкий мясокомбинат‎».

Вся эта продукция отвечает требованиям ГОСТа и ТУ, а состав соответствует заявленному на упаковке. Сосиски безопасны для здоровья и не содержат в себе запрещенных добавок и каких-либо вредоносных микроорганизмов, сообщает Роскачество.

Обратите внимание, что информация актуальна на момент ее публикации (28.04.2022). Рейтинги могут измениться после повторных проверок.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru