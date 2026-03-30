Какие кафедры есть в Санкт-Петербургском Технологическом институте?

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет, СПбГТИ(ТУ)) — один из ведущих российских вузов в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. В институте работают кафедры, объединённые в шесть факультетов.
Факультеты и кафедры
1. Факультет химии веществ и материалов. Готовит специалистов для предприятий химической промышленности. Среди кафедр — физической химии, неорганической химии, аналитической химии, химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, материаловедения и технологии высокотемпературных материалов и изделий.
2. Факультет химической и биотехнологии. Специализируется на нефтепереработке, полимерной химии, биотехнологиях, ресурсосбережении, экологии и техносферной безопасности. Кафедры: молекулярной биотехнологии, технологии микробиологического синтеза, химии и технологии синтетических биологически активных веществ, химической технологии органических красителей и фототропных соединений, технологии нефтехимических и углехимических производств, ресурсосберегающих технологий, органической химии, химии и технологии материалов и изделий сорбционной техники, химической технологии полимеров.
3. Механический факультет. Готовит специалистов для проектирования, диагностирования и управления технологическим оборудованием на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, биотехнологической и других отраслей промышленности. Кафедры: оборудования и робототехники переработки пластмасс, оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры, процессов и аппаратов, механики, инженерного проектирования, теоретических основ материаловедения.
4. Факультет информационных технологий и управления. Готовит специалистов в области информационных технологий и управления технологическими процессами, системного анализа, обработки информации и автоматизированного проектирования для предприятий химической, нефтехимической, биотехнологической и других отраслей промышленности. Кафедры: автоматизации процессов химической промышленности, систем автоматизированного проектирования и управления, системного анализа, математики.
5. Инженерно-технологический факультет. Уникальность факультета в том, что здесь до сих пор готовят инженеров-специалистов со сроком обучения 5,5 лет. Значительная часть выпускников работает в оборонной промышленности, в ядерной энергетике. Кафедры: химии и технологии органических соединений азота, химии и технологии высокомолекулярных соединений, химической энергетики, машин и аппаратов химических производств, высокоэнергетических процессов, инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии, радиационной технологии, технологии редких элементов и наноматериалов на их основе, общей физики, инженерной защиты окружающей среды.
6. Факультет экономики и менеджмента. Правопреемник созданной в 1930 году кафедры экономики и организации производства. Кафедры: философии, истории Отечества, науки и культуры, социологии, иностранных языков, физического воспитания.