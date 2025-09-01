Какие продукты можно хранить в дверце холодильника: объясняет Роспотребнадзор

Вечно тёплая зона, самая спорная часть холодильника — дверца. Место, куда обычно сваливают всё подряд: яйца, молоко, сыр, открытую колу. И почти всё это — ошибка.

На полках дверцы температура выше, чем в основной камере, и перепады там случаются постоянно. Но есть продукты, которым такие условия не только не вредят, а даже подходят, отмечают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Прежде всего — всё, что закрыто герметично и хранится долго. Соусы, кетчупы, горчица, соевые заправки, дой-паки с салатными соусами — дверца для них идеальна. То же касается джема, мёда и варенья из магазина: за счёт консервантов или высокой концентрации сахара они спокойно выдерживают такие перепады температуры.

Газировка, пакетированные соки, растительное молоко и запечатанные питьевые йогурты — без проблем. Но только пока упаковка целая. Стоит открыть — всё это нужно переставлять глубже, туда, где холоднее и стабильнее.

С твёрдыми сырами работает та же логика: пармезан, гауда, чеддер можно хранить в дверце, пока они в заводской упаковке. Открыли — выньте из плёнки, заверните в пергамент и уберите в основную камеру.

Масло допустимо держать в дверце максимум пару дней, если собираетесь использовать сразу. Дольше — только в холодной зоне при +2 °C.

А вот яйца, молочные продукты, домашнюю консервацию и всё, что быстро портится, дверца не простит. Там слишком тепло и нестабильно. Это место не для свежести, а для выносливых продуктов.