Какие русские продукты любят есть американцы: они продаются на каждом углу

Американцы относятся к русской кухне весьма скептически. Например, их очень смущает холодец, заливная рыба и многие супы. Но есть и те продукты, от которых жители США просто без ума. Они так популярны, что продаются практически во всех супермаркетах.
Пельмени
Сперва о пельменях американцы узнали благодаря азиатским магазинам, которых в США немало. В азиатской кухне есть куча блюд, напоминающих наши пельмени, но вот начинка у них отличается — там чаще используют морепродукты, рис и овощи.
Вскоре американцы обнаружили, что пельмени с мясом оказались гораздо сытнее. Поэтому жители США совершенно не против полакомиться этим сытным блюдом. К тому же, чтобы купить пельмени, необязательно идти в специализированные магазины, где продают только русские продукты. Пельмени есть и в крупных американских торговых сетях.
Вареная колбаса
Дело в том, что у американцев вообще не заведено есть какую-либо вареную колбасу. У них есть ветчина и бекон, а также различные сосиски для гриля. А вот чего-то простого и нежирного, вроде докторской, они раньше и не знали.
Однако эта колбаса так полюбилась в США, что ее стали продавать в продуктовых. А вот сырокопчеными колбасами американцы предпочитают закупаться в итальянских магазинах, отдавая предпочтения салями.
Соленья
Не все американцы разделяют любовь россиян к маринованным овощам, но многие все же их любят. Правда, скорее в качестве добавки, нежели как самостоятельное блюдо. Огурцы, например, постоянно добавляют в бургеры или пиццу.
А еще американки часто маринуют огурцы самостоятельно. Правда используют для этого весьма необычный рассол. Они засыпают огурцы порошком для приготовления газировки, а затем заливают водой. Получается сладкое лакомство, которое очень любят дети.
Квас
Иностранцы отмечают, что квас действительно неплохо освежает в жару. А еще вкус этого напитка, по словам самих американцев, очень напоминает безалкогольное пиво. Правда, пить его гораздо легче и приятнее.
А вот традиционную окрошку, в которой квас является одним из главных ингредиентов, жители США не признают.
Борщ
Но не все русские супы вызывают у американцев отвращение. Например, им очень нравится борщ. Его можно встретить и в кафе с русской кухней, и в простых ресторанах. Борщ продают даже в супермаркетах — он находится в жестяной баночке, откуда его нужно перелить в кастрюлю и залить водой.
Конечно, такое блюдо уступает свежесваренному супу на мясном бульоне, но американцам вполне нравится и такой вариант, пишет Дзен-канал «Mr. Pushkin в Стране Гурмана».
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru