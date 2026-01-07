Городовой / Город / Какие специалисты разбогатеют в 2025 году: неожиданный список лидеров по стремительному росту зарплат в России
Какие специалисты разбогатеют в 2025 году: неожиданный список лидеров по стремительному росту зарплат в России

Опубликовано: 7 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2025 году наиболее заметный рост медианной заработной платы наблюдался у маляров и штукатуров, страховых агентов и финансовых аналитиков.

Заметное увеличение медианных доходов зафиксировано у специалистов ряда профессий в России в 2025 году. По результатам наблюдений, значительный рост отмечен среди представителей строительных и финансовых сфер, сообщают РИА Новости.

В первую очередь отличились маляры и штукатуры, чье вознаграждение увеличилось на 44% и достигло 140 тысяч рублей.

Столько же прибавили страховые агенты, их медианная заработная плата теперь составляет 79,5 тысячи рублей.

Финансовым аналитикам предлагается на 39% больше прежнего — теперь им выплачивают около 117,6 тысячи рублей.

Наиболее заметные изменения по увеличению доходов продемонстрировали также монтажники с ростом на 35% (до 144,5 тысячи рублей) и комплаенс-менеджеры, их зарплаты выросли на 29% и достигли 114 тысяч рублей.

Ранее было сообщено, что медицинские работники в Санкт-Петербурге получают в среднем 153 тысячи рублей ежемесячно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
