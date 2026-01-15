Румянцевский обелиск переезжал чаще всех: этот монумент знает больше перекрестков Петербурга, чем любой таксист

Драма, борьба и вечные переезды, которые не снились никаким детективам.

В Санкт-Петербурге существует уникальная выставочная площадка — филиал Музея городской скульптуры под названием «Невский, 19».

Это место живёт по особому графику, устраивая “Дни приоткрытых дверей” всего раз или два в месяц, а сейчас и вовсе закрылось на ремонт.

Многострадальные быки: бронза, пластмасса и вечные переезды

Первый этаж экспозиции посвящен, пожалуй, самым перемещаемым скульптурам города — быкам работы Василия Ивановича Демут-Малиновского.

Изначально они украшали фасад Скотопригонного двора, возведенного по проекту Иосифа Ивановича Шарлеманя на углу Царскосельской дороги и Обводного канала в 1827 году.

В 1936 году, в связи со строительством нового мясокомбината имени С.М. Кирова, быков перевезли на Московское шоссе, 13.

Однако перед угрозой войны, в 1941 году, бронзовые фигуры вновь переместили — на этот раз на территорию Музея городской скульптуры, где они были закопаны для сохранности.

Руководство комбината добивалось их возвращения, и в 1946 году после долгих споров с инспекцией охраны памятников быков вернули.

Но их странствия не закончились: после ликвидации мясокомбината в 2002 году и планов по застройке территории, в 2023 году скульптуры отправились в реставрационную мастерскую “Наследие”.

Куда они будут установлены далее — остаётся открытым вопросом.

Любопытный факт, обнаруженный специалистами, добавляет интриги:

“Хвост одного из быков (восточной скульптуры) не бронзовый, а пластмассовый”.

Когда именно произошла эта подмена — предмет дальнейшего изучения. Хвост-подделку теперь можно увидеть в экспозиции.

Глинка: подвинутый ради трамвая

На втором этаже посетители знакомятся с историей перемещений других монументов. Памятник Михаилу Ивановичу Глинке, сооруженный по инициативе Русского музыкального сообщества, был открыт в 1906 году на пересечении улицы Глинки и Театральной площади.

Однако, как это часто бывает в растущем городе, он начал мешать:

“практически сразу стало понятно, что памятник мешает движению экипажей, а потом и конки”.

В 1925 году, в связи с прокладкой трамвайных путей и перепланировкой, памятник разобрали и передвинули всего на несколько метров на саму Театральную площадь.

Румянцевский обелиск и Суворов: “шахматная партия” на Марсовом поле

События, связанные с Румянцевским обелиском и памятником Александру Васильевичу Суворову, напоминают скорее сложную шахматную партию.

Обелиск, возведенный в 1799 году по проекту Винченцо Бренны в честь побед графа Румянцева, изначально стоял в южной части Царицына луга (ныне Марсово поле).

В 1801 году, когда на северной части поля установили памятник Суворову работы Михаила Козловского, обелиск перенесли ближе к Мраморному дворцу. Спустя всего 19 лет обелиск переместили вновь — на плац у Первого кадетского корпуса.

А вот памятник Суворову, открытый в 1801 году, в 1818 году перенесли примерно на то место, где когда-то стоял обелиск, “в створ Троицкого моста”. Сейчас Румянцевский обелиск можно увидеть в Румянцевском сквере.

Фонтаны-поилки: путь от дороги до площади

Один из самых драматичных маршрутов — судьба пяти фонтанов-поилок, созданных в 1806–1809 годах по проектам Тома де Томона и Воронихина для Царскосельской дороги. Их целью было снабжение водой путников и местных жителей.

К началу XX века дорога пришла в упадок, и фонтаны стали бесхозными.

Два фонтана были спасены и перенесены в центр. Фонтан “Старик” в итоге обосновался в Воронихинском сквере. Его перемещение было сложным:

“В 1934 году полуразрушенный фонтан разобрали и через год установили перед западным порталом Казанского собора”.

Фонтан “Нептун” сменил множество адресов — от площади Восстания (где его быстро превратили в “урны”) до Московского парка Победы. Лишь к 300-летию Петербурга в 2003 году “фонтан не просто вернули городу, но и подключили к водоснабжению”.

Другие фонтаны либо утрачены, либо лишились элементов — например, львов с фонтана “Грот” перенесли в Александро-Невскую лавру.

Московские ворота: снос, который не должен был состояться

Отдельная экспозиция посвящена “перемещению” Московских Триумфальных ворот — арки, возведенной по проекту Василия Стасова в 1834 году.

В 1935 году, согласно Генеральному плану, их должны были разобрать для расширения Московского проспекта.

Несмотря на то что объект приняли под государственную охрану, “17 августа 1936 года строители приступили к самовольному сносу монумента”.

Архитекторы настояли на том, что ворота нужно разобрать аккуратно и перенести. Однако снос уже шел полным ходом, и “были уничтожены многие мелкие детали и архитектурные соединения между ними”.

В итоге ворота сняли с охраны, а детали разошлись по музеям. Война помешала планам переноса. Только в 1956 году было принято решение о восстановлении на историческом месте.

Ворота были успешно воссозданы, и макет декора в натуральную величину, представленный на выставке, напоминает о том, какой могла быть утрата.

История монументов Петербурга — это не только их открытие, но и бесконечные истории о борьбе за их сохранение, перемещениях и даже подменах.

