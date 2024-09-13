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Какой еще Дуров? Петербуржцев возмутила табличка памяти основателя Telegram на жилом доме

13 сентября 2024 09:30
Какой еще Дуров? Петербуржцев возмутила табличка памяти основателя Telegram на жилом доме
Какой еще Дуров? Петербуржцев возмутила табличка памяти основателя Telegram на жилом доме
legion-media.ru

Неизвестные ввели народ в заблуждение.

Пока Павел Дуров, основатель ВКонтакте и Telegram, наслаждается прогулками по бутикам в Париже с блогершей Юлией Вавиловой и находится под пристальным контролем полиции, в его родном Петербурге установили именную табличку. Это первая в городе доска, посвященная Дурову.

Надпись гласит, что Дуров родился и жил в доме по улице Камышовая, 28. Активисты нарекли его «Кулибиным современности» и «Джордано Бруно наших дней». И все бы ничего, только Павел никогда не жил именно в этом здании. Свое детство он провел в двух кварталах от этого места. Корреспондент SPB.KP.RU посетил ошибочный адрес и подтвердил это.

Табличка висит на углу здания среди зелени, и, если не знать о ее существовании, легко можно пройти мимо. Местные жители говорят, что «арт-объект» появился недавно и вызвал недовольство. Одна из женщин, ухаживающая за клумбами возле подъезда, пообещала установить камеру, если туристы продолжат разрушать ее работу.

Другие соседи тоже не рады тому, что их двор стал объектом внимания туристов и журналистов. Один из них отметил, что первоначально в интернете появилась ошибка о месте рождения Дурова, и это привело к путанице.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПавел Дуров
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