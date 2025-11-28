На календаре зима, а на термометре — осень: Петербург снова встречает сезон без снега

Новости по теме

Потепление близко: 20 ноября в Петербурге без осадков и до +3

Снег в Петербурге пришёл не один: следом налетел сильный ледяной ветер

Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер

Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег

От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге?

