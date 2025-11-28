Городовой / Город / На календаре зима, а на термометре — осень: Петербург снова встречает сезон без снега
Опубликовано: 28 ноября 2025 11:49
Городовой ру

В Санкт-Петербурге ожидаются дожди, которые будут затяжными.

В Петербурге установилось потепление, которое, по информации главного метеоролога городской службы Александра Колесова, сохранится не только на выходных, но и на протяжении всей следующей недели. Он отметил:

«Если в атмосфере всё поменяется через несколько дней и придёт похолодание, то буду только рад. Как-то некрасиво в очередной раз встречать декабрь с положительной температурой и чистым асфальтом».

Осадки, по словам специалиста, задержатся в Петербурге на некоторое время. Только ближе ко второй половине следующей недели с небольшим снижением температуры можно ожидать появления снега.

Синоптик обратил внимание жителей на умеренный ветер. Температура воздуха в городе будет оставаться в пределах от +2 до +4 градусов.

Ночные значения иногда опустятся до нуля, преимущественно в пригородах. В течение этих дней жителей не порадует солнце — облачность сохранится, прояснений не ожидается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
